Alejandra Córdova representa a Honduras en preestreno de Prime Video

La creadora de contenido hondureña Alejandra Córdova fue invitada por Prime Video a la avant-première de dos episodios de la serie La Casa de los Espíritus, realizada en Chile.
Córdova compartió este domingo en sus redes sociales fotos y videos de su participación en el evento. “Una noche que no voy a olvidar. Gracias @primevideomx por traerme hasta aquí representando a Honduras y a Centroamérica en la avant-première de La Casa de los Espíritus. Ver una obra canónica de la literatura latinoamericana cobrar vida en pantalla, con un elenco así, en el Teatro Municipal de Santiago es de esos momentos que simplemente me han marcado. Isabel Allende nos dio una historia que trasciende generaciones y #PrimeVideo le hizo justicia”, escribió.
La hondureña también tuvo la oportunidad de convivir con parte del elenco de la serie durante la presentación.
La Casa de los Espíritus se estrenará a nivel mundial en Prime Video el miércoles 29 de abril de 2026. La adaptación de la novela de Isabel Allende constará de ocho episodios y aborda la saga familiar de los Trueba.
Los primeros tres capítulos estarán disponibles desde la fecha de estreno, mientras que el resto se lanzará de forma semanal hasta el final de la temporada, previsto para el 13 de mayo.
El elenco principal incluye a Alfonso Herrera, Dolores Fonzi y Nicole Wallace.
Presencia en otros eventos
Hace unas semanas, Alejandra Córdova también asistió al Fan Event de la película The Devil Wears Prada, por invitación de Liverpool México. En ese evento, invitados selectos —entre diseñadores, modelos y creadores de contenido— vivieron una experiencia especial y compartieron con las protagonistas del filme, Anne Hathaway y Meryl Streep.
Alejandra Córdova, conocida como Alecord, representa a una nueva generación de creadoras hondureñas con proyección internacional, que combinan moda, autenticidad y cercanía con su audiencia.
Su contenido se centra en consejos de moda y estilo personal, tips de belleza y salud, así como reflexiones sobre empoderamiento y autenticidad. Su estilo se caracteriza por la versatilidad, con atuendos atrevidos y cambiantes que transmiten energía y seguridad.
A su comunidad la llama “Babycientas”, un término con el que refuerza la cercanía con sus seguidoras.
Actualmente, Córdova se ha posicionado como una de las creadoras hondureñas más destacadas en México, con presencia en medios digitales y entrevistas sobre cultura y moda. Nacida en Tegucigalpa, es madre, está casada recientemente y reside en México. Entre sus planes figura el lanzamiento de una línea de joyas, con la que busca expandir su marca personal más allá de las redes sociales.