Alejandra Córdova representa a Honduras en preestreno de Prime Video

La creadora de contenido hondureña Alejandra Córdova fue invitada por Prime Video a la avant-première de dos episodios de la serie La Casa de los Espíritus, realizada en Chile.

Córdova compartió este domingo en sus redes sociales fotos y videos de su participación en el evento. “Una noche que no voy a olvidar. Gracias @primevideomx por traerme hasta aquí representando a Honduras y a Centroamérica en la avant-première de La Casa de los Espíritus. Ver una obra canónica de la literatura latinoamericana cobrar vida en pantalla, con un elenco así, en el Teatro Municipal de Santiago es de esos momentos que simplemente me han marcado. Isabel Allende nos dio una historia que trasciende generaciones y #PrimeVideo le hizo justicia”, escribió.

La hondureña también tuvo la oportunidad de convivir con parte del elenco de la serie durante la presentación.

La Casa de los Espíritus se estrenará a nivel mundial en Prime Video el miércoles 29 de abril de 2026. La adaptación de la novela de Isabel Allende constará de ocho episodios y aborda la saga familiar de los Trueba.

Los primeros tres capítulos estarán disponibles desde la fecha de estreno, mientras que el resto se lanzará de forma semanal hasta el final de la temporada, previsto para el 13 de mayo.

El elenco principal incluye a Alfonso Herrera, Dolores Fonzi y Nicole Wallace.