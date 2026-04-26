‘Spider-Noir’ y ‘La casa del dragón’ se roban el show en México

Las series Spider-Noir y La casa del dragón cerraron el segundo día de la CCXP México, la versión mexicana de la Comic-Con, con adelantos y tráilers exclusivos de sus producciones en lo que es considerado el mayor evento de cultura pop en español.
Frente al Thunder Stage, un escenario con capacidad para más de 2,000 personas, actores como Matt Smith y Lamorne Morris presentaron sus respectivas series de HBO Max y Amazon Prime Video. Ambos fueron protagonistas de la segunda jornada, a la espera de los eventos de Supergirl con la actriz australiana Milly Alcock .
A pesar de la ausencia del actor Nicolas Cage , quien interpreta al nuevo Spider-Noir, no sobró un asiento para ver cómo luce el “trepamuros” más famoso del mundo en blanco y negro y para conocer cómo continuará la tercera temporada de La casa del dragón, la exitosa serie derivada de Juego de tronos.
"Mi español no es muy bueno, pero queríamos darles las gracias por recibirnos en Ciudad de México. No hay una mejor ciudad en el mundo que esta", gritó Fabien Frankel, actor de reparto de La casa del dragón, quien se presentó al evento con una camiseta de la selección mexicana de fútbol.
Mientras bromeaba sobre cómo saldría esa noche por la capital a tomar mezcal y evitar peleas con luchadores mexicanos, Matt Smith agregó que esta nueva entrega del universo de Poniente (Westeros) será “mucho más grande, brutal y sangrienta”.
"Queríamos hacer algo que se sintiera muy grande y había mucha ambición. Estoy muy tranquilo con que Daemon Targaryen vuelva a la guerra", comentó el intérprete británico, de 43 años.
En esta nueva temporada, que se estrenará en junio, se intensificará la 'Danza de los Dragones' tras la toma de Desembarco del Rey por Rhaenyra. Además, se esperan batallas cruciales dentro del universo de Juego de tronos, como el Combate en el Gaznate.
Un nuevo Spider-Man
A pesar de la ausencia de Cage, los actores Li Jun Li, Jack Huston y la mexicana Karen Rodríguez acompañaron a Morris y al creador de la serie para presentar esta nueva producción del universo Marvel , que estará disponible en una versión a color y otra en blanco y negro para quienes quieran vivir una experiencia más negra.
"Estoy súper emocionado. Siempre, de niño, sueñas con ser parte de algo así", expresó Morris antes del estreno de la serie, previsto para el próximo 27 de mayo.
Esta nueva versión del multiverso contará por primera vez con una intérprete mexicana en un papel relevante en el mundo arácnido, algo que Rodríguez agradeció emocionada a las mujeres que la impulsaron a seguir adelante en su carrera.
"Este personaje me recuerda a las mujeres que me trajeron aquí, las que trabajan duro. Hay muchos paralelos entre este mundo y lo que estamos viviendo ahora. Es un gran paso para mí", confesó la actriz originaria de Tamaulipas.
Además, todos destacaron la buena química que tuvieron con Cage, aunque también reconocieron haber sentido algo de miedo antes de conocer al actor de cintas como Leaving Las Vegas (1995).
"Él es asombroso. Estuve todo el rato forzándolo a ser mi amigo y creo que funcionó. Cuando trabajas con alguien tan icónico te pones un poco nervioso, pero al final llegas a hablar con ellos. Es uno de los mejores actores de la historia y me ayudó a estar alrededor de él como actor", reconoció Morris.
Antes de despedirse, los aficionados presentes pudieron ver cómo un Spider-Noir caminaba por las paredes del escenario y se sentaba con los actores para tomar una bebida al más puro estilo noir.
Durante el resto de la jornada se presentaron adelantos exclusivos de otras producciones, como 20 minutos de la nueva entrega de acción real de Masters del Universo o escenas exclusivas de series como Un show más y Star Trek: Academia de la Flota Estelar.