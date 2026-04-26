‘Spider-Noir’ y ‘La casa del dragón’ se roban el show en México

Ciudad de México

Las series Spider-Noir y La casa del dragón cerraron el segundo día de la CCXP México, la versión mexicana de la Comic-Con, con adelantos y tráilers exclusivos de sus producciones en lo que es considerado el mayor evento de cultura pop en español.

Frente al Thunder Stage, un escenario con capacidad para más de 2,000 personas, actores como Matt Smith y Lamorne Morris presentaron sus respectivas series de HBO Max y Amazon Prime Video. Ambos fueron protagonistas de la segunda jornada, a la espera de los eventos de Supergirl con la actriz australiana Milly Alcock .

A pesar de la ausencia del actor Nicolas Cage , quien interpreta al nuevo Spider-Noir, no sobró un asiento para ver cómo luce el “trepamuros” más famoso del mundo en blanco y negro y para conocer cómo continuará la tercera temporada de La casa del dragón, la exitosa serie derivada de Juego de tronos.

"Mi español no es muy bueno, pero queríamos darles las gracias por recibirnos en Ciudad de México. No hay una mejor ciudad en el mundo que esta", gritó Fabien Frankel, actor de reparto de La casa del dragón, quien se presentó al evento con una camiseta de la selección mexicana de fútbol.

Mientras bromeaba sobre cómo saldría esa noche por la capital a tomar mezcal y evitar peleas con luchadores mexicanos, Matt Smith agregó que esta nueva entrega del universo de Poniente (Westeros) será “mucho más grande, brutal y sangrienta”.

"Queríamos hacer algo que se sintiera muy grande y había mucha ambición. Estoy muy tranquilo con que Daemon Targaryen vuelva a la guerra", comentó el intérprete británico, de 43 años.

En esta nueva temporada, que se estrenará en junio, se intensificará la 'Danza de los Dragones' tras la toma de Desembarco del Rey por Rhaenyra. Además, se esperan batallas cruciales dentro del universo de Juego de tronos, como el Combate en el Gaznate.