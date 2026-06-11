Jorge Moreira: La ONU apuesta por licitaciones abiertas en Honduras

Tegucigalpa, Honduras

Jorge Moreira da Silva, secretario general adjunto de las Naciones Unidas y director ejecutivo de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), visitó Honduras con el objetivo de fortalecer la cooperación entre el organismo internacional, el Gobierno y el sector privado.

En entrevista con LA PRENSA, el diplomático se refirió a los avances de los proyectos que UNOPS ejecuta en el país, especialmente en el sector salud. Destacó que la transparencia en el uso de los recursos públicos sigue siendo una de las principales demandas de la población hondureña, por lo que la organización enfoca sus esfuerzos en promover procesos de licitación y adquisición más abiertos, competitivos y eficientes.

Moreira da Silva también señaló que UNOPS busca ampliar su colaboración en áreas estratégicas como infraestructura, energías renovables y resiliencia climática, con el propósito de contribuir al desarrollo sostenible del país. A continuación, sus declaraciones:

¿Cuál es el balance inicial que hace sobre la presencia de la agencia en el país?

Nuestra asociación con Honduras no es algo que haya nacido hoy; llevamos más de 15 años aquí con proyectos que han dado resultados muy positivos. ​​​El enfoque ha estado fuertemente centrado en el tema de salud, por ejemplo, a través de la licitación y adquisición de medicamentos, así como en la modernización de la infraestructura hospitalaria.

Usted inició su agenda oficial visitando el Hospital Escuela de la capital, ¿qué pudo constatar en el terreno?

Ayer, lo primero que hice al llegar al país fue irme directamente al Hospital Escuela. Quería ver de primera mano los trabajos que estamos realizando para la modernización del hospital, específicamente en el área de los quirófanos. El impacto que esta obra tendrá será enorme, ya que permitirá duplicar el acceso a las cirugías en este nuevo centro hospitalario.

Más allá de la salud, ¿hacia dónde se encamina la relación de UNOPS con la nueva administración gubernamental?

Tenemos resultados muy positivos en el pasado, pero la gran cuestión ahora es qué vamos a hacer en el futuro. Honduras se encuentra en un momento muy importante con un nuevo gobierno, una nueva presidencia y una nueva agenda de país. En este escenario, el tema de la infraestructura está siendo presentado como una gestión de máxima prioridad.

¿Cuáles son esos sectores prioritarios donde el gobierno solicita el acompañamiento de ustedes?

La agenda actual prioriza el acceso a la energía renovable, el transporte, la mejora de las carreteras, la construcción de escuelas y hospitales, y de manera muy importante, la resiliencia ante el cambio climático. Estos temas están en el centro del mandato global de UNOPS. Por eso se hace un "match" muy fácil entre la apuesta en infraestructura del gobierno y las capacidades de implementación que nosotros ofrecemos. Mi expectativa es que la asociación con Honduras va a aumentar significativamente.

Para ejecutar estos proyectos a gran escala se necesita músculo financiero, ¿han contemplado alianzas más allá del sector público?

Por supuesto. Durante esta misión también he tenido la posibilidad de reunirme y discutir con el sector privado hondureño las oportunidades para reforzar la asociación entre UNOPS y las empresas del país. Tuvimos una reunión muy provechosa.

A nivel regional, ¿qué peso estratégico tiene la oficina de Honduras para las operaciones de la ONU?

Nosotros trabajamos en todo el mundo, pero vemos a Honduras con un papel muy importante en la gestión regional. De hecho, nuestra oficina multipaís, que funciona como una sede subregional, está establecida aquí en Honduras. Esto significa que nuestra directora en el país lidera simultáneamente las operaciones para El Salvador y Nicaragua, lo que demuestra el gran interés de UNOPS por este país.

¿Qué ventajas competitivas le da a Honduras esa integración regional que menciona?

La ventaja de las Naciones Unidas y de UNOPS es que, cuando estamos en un país, no actuamos de forma aislada; tenemos una enorme capacidad de convocatoria regional.

Si Honduras sufre un desastre natural, una inundación o cualquier emergencia por el cambio climático, tenemos las condiciones para movilizar equipos técnicos muy rápidamente. No solo contamos con el personal local, sino con la capacidad de agregar profesionales de nuestras estructuras en Jamaica, Barbados, Nicaragua, El Salvador o Panamá.

La transparencia en las compras públicas es una demanda histórica en el país. ¿Cómo garantiza la agencia que los fondos se manejen correctamente?

La transparencia es fundamental. Una de nuestras misiones más importantes es aumentar las condiciones de transparencia y de libre competencia en todos los procesos de licitación y adquisición. Esa es, precisamente, una de las razones principales por las cuales los países nos contratan.

¿Es esa la razón por la que el Estado les delega compras tan sensibles como los fármacos?

Muchos países, incluyendo a Honduras, nos convocan para estas alianzas en licitaciones de medicamentos porque es una forma garantizada de añadir dos elementos: transparencia y competencia en los mercados. Al abrir los procesos bajo estándares internacionales, aseguramos el uso eficiente de los recursos públicos.

¿Qué pasa con las instituciones del Estado cuando UNOPS se retira? ¿Queda alguna capacidad instalada?

Ese es un punto vital. Cuando vamos a un país a realizar una licitación o a adquirir servicios de salud o infraestructura, la idea no es sustituir las funciones del Estado, sino apoyar simultáneamente al país en el refuerzo de sus propias instituciones, dejándolas mejor capacitadas en materia de compras públicas para el futuro.