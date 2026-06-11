Nasry Asfura y funcionario de la ONU analizan nuevas inversiones para Honduras

Tegucigalpa, Honduras.

Nasry Asfura, presidente de Honduras, se reunió con Jorge Moreira da Silva, subsecretario general de las Naciones Unidas y director ejecutivo de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos, para analizar nuevas oportunidades de cooperación orientadas a impulsar proyectos estratégicos en el país. Durante el encuentro, ambas partes dialogaron sobre iniciativas enfocadas en fortalecer áreas clave para el desarrollo nacional, entre ellas la salud, la infraestructura y la sostenibilidad, con el propósito de generar un mayor impacto en la calidad de vida de la población hondureña. Moreira da Silva destacó que la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos ha mantenido presencia en Honduras durante más de 15 años, participando en programas relacionados con el suministro de medicamentos, la modernización de hospitales, la asistencia humanitaria y el fortalecimiento de servicios públicos.

El funcionario explicó que la organización está preparada para ampliar su apoyo a nuevos sectores considerados prioritarios para el desarrollo del país. “Salgo de Honduras con una idea muy clara de que la cooperación entre la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos y el Gobierno se va a reforzar y que eso traerá ventajas concretas para la población”, afirmó Moreira da Silva. Entre las áreas en las que la agencia de Naciones Unidas podría ampliar su participación figuran proyectos de infraestructura resiliente, adaptación al cambio climático, energía, agua potable, saneamiento, educación y economía verde. Según Moreira da Silva, estas áreas representan pilares fundamentales para promover un crecimiento sostenible y fortalecer las capacidades del país frente a los desafíos futuros.