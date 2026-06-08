Alto funcionario de Naciones Unidas visitará Honduras para fortalecer proyectos de salud

Tegucigalpa. Honduras.

Jorge Moreira da Silva, secretario general adjunto de las Naciones Unidas y director ejecutivo de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), realizará una visita oficial a Honduras como parte de una gira de tres días por América Latina que también incluirá a México. La gira regional tiene como propósito fortalecer la cooperación con los gobiernos de ambos países y reafirmar el respaldo de la organización a las prioridades nacionales relacionadas con el desarrollo sostenible, la transformación económica y la resiliencia climática. Además, el funcionario estará acompañado por Dalila Gonçalves, directora regional de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos en América Latina y el Caribe. Durante su estancia en Honduras, los representantes de UNOPS sostendrán reuniones con autoridades gubernamentales y otros actores vinculados al desarrollo, con el objetivo de impulsar iniciativas conjuntas y fortalecer la coordinación en proyectos estratégicos para el país.

La visita también busca consolidar relaciones con organismos internacionales, entidades del sistema de Naciones Unidas, instituciones financieras multilaterales y socios bilaterales, con la intención de mejorar la implementación de programas de gran escala y maximizar su impacto. Actualmente, UNOPS mantiene una estrecha colaboración con el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) y la Secretaría de Salud en proyectos orientados a fortalecer los procesos de adquisición de medicamentos, insumos médicos e infraestructura sanitaria. Según la organización, estos esfuerzos están dirigidos a garantizar el acceso oportuno a medicamentos esenciales en todo el territorio nacional, así como a mejorar la calidad de los servicios de salud y las condiciones de atención en centros hospitalarios estratégicos. La agencia de Naciones Unidas también trabaja en iniciativas enfocadas en la modernización de infraestructura crítica del sector salud, consideradas fundamentales para ampliar la cobertura y eficiencia de los servicios públicos. Tras su paso por Honduras, Moreira da Silva continuará su agenda en México, donde UNOPS participa en proyectos relacionados con la inclusión y protección de migrantes, solicitantes de asilo y refugiados, además de brindar asistencia técnica en materia de movilidad urbana sostenible y transporte público. La organización destacó que la visita permitirá intercambiar experiencias regionales y reforzar mecanismos de cooperación para enfrentar desafíos comunes en materia de desarrollo, crecimiento económico e inclusión social.

¿Quién es Jorge Moreira da Silva?