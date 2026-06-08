Tomás Zambrano se reúne con representante del BID para fortalecer cooperación

Tegucigalpa, Honduras.

Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional, sostuvo este lunes una reunión con Julia Johannsen, representante del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en Honduras, en un encuentro orientado a fortalecer los lazos de cooperación y explorar futuras áreas de trabajo conjunto. La visita se desarrolló como parte de la iniciativa denominada Congreso de Puertas Abiertas, una estrategia impulsada por el Poder Legislativo para fomentar el diálogo con organismos internacionales, representantes diplomáticos y distintos sectores de la sociedad. Durante la reunión, las autoridades intercambiaron opiniones sobre mecanismos de colaboración que permitan impulsar proyectos de interés nacional y fortalecer las capacidades institucionales del país.

Tania Pinto, vicepresidenta del Congreso Nacional, destacó la importancia de mantener una relación cercana con organismos multilaterales que han acompañado el desarrollo de Honduras en diferentes áreas. “Este es un Congreso de Puertas Abiertas; hemos recibido hoy con el presidente Zambrano a la representante del BID, Julia Johannsen”, expresó la legisladora tras el encuentro. Pinto subrayó que el fortalecimiento de los vínculos con organismos internacionales es clave para impulsar iniciativas que contribuyan al desarrollo nacional. “Es muy importante que este Congreso tenga relaciones fuertes que vengan a fortalecer los vínculos con los organismos internacionales que han sido aliados con nuestro país”. Entre los temas abordados durante la reunión figuraron posibles mecanismos de financiamiento y asistencia técnica para programas que puedan contar con el respaldo del organismo financiero internacional.

“Hemos entablado una conversación con la representante del BID para ir fortaleciendo y diseñando un programa de atención en el cual el Congreso dará todo el apoyo”, manifestó la diputada nacionalista por Ocotepeque.