Nasry Asfura sostiene reunión con presidente del BID en Washington

Washington, Estados Unidos

Durante el encuentro se discutieron diversos proyectos estratégicos orientados al desarrollo nacional, entre ellos iniciativas en los sectores de educación, salud, transformación digital y desarrollo productivo.

El presidente de Honduras, Nasry Asfura, sostuvo este jueves una reunión de trabajo en Washington, D.C. con el titular del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Ilan Goldfajn, con el objetivo de fortalecer la cooperación financiera y técnica entre el organismo multilateral y el país.

Asimismo, se abordó la posibilidad de un apoyo presupuestario que podría oscilar entre los 50 y 100 millones de dólares, recursos que estarían destinados a respaldar programas prioritarios impulsados por el Gobierno.

En la reunión también se presentaron iniciativas enfocadas en mejorar la competitividad de Honduras, entre ellas la creación de la Oficina Presidencial de Comercio Exterior, instancia que tendrá como objetivo coordinar la política comercial internacional del país y promover la simplificación administrativa en los procesos de comercio exterior.

Otro de los proyectos destacados fue Talent App, un programa que contempla la entrega de 10 mil becas de capacitación digital, desarrollado en alianza con el sector privado, el BID y becas impulsadas por la empresa tecnológica Google. Los avances de esta iniciativa serán presentados oficialmente el próximo 23 de marzo.

Al finalizar el encuentro, el presidente del BID manifestó su disposición de realizar una próxima visita oficial a Honduras, con el fin de continuar impulsando proyectos de desarrollo y fortalecer la cooperación entre el organismo y el país.