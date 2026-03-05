Carlos Zelaya sufre terrible enfermedad y recibe tratamiento en México

Carlos Zelaya, exdiputado y exsecretario del Congreso Nacional de Honduras, se encuentra fuera de Honduras recibiendo un tratamiento intensivo contra una terrible enfermedad, reveló una fuente a Diario LA PRENSA.
Zelaya, quien es hermano del expresidente Manuel Zelaya (2006-2009) y cuñado de la exmandataria Xiomara Castro (2022-2026), sufre un cáncer muy agresivo.
El estado de salud de Zelaya es delicado y el tratamiento contra la enfermedad comenzó el año pasado. “Está muy mal”, confirmó a LA PRENSA una persona cercana al exparlamentario.
El tratamiento médico se realiza en México como parte de un proceso que busca atender la enfermedad y estabilizar su condición de salud.
De acuerdo con lo detallado por la familia, desde agosto de 2025 el exfuncionario ha presentado varias complicaciones, entre ellas la pérdida parcial de la voz, además de enfrentar actualmente un diagnóstico reservado debido a una metástasis.
La condición de salud del exdiputado hondureño se conoce en medio de un proceso judicial relacionado con el denominado caso Sedesol, en el que un juez admitió su eventual comparecencia como testigo.
En la misma causa también fue citado el actual presidente del Congreso Nacional de Honduras, Luis Redondo, para brindar información sobre la ejecución de recursos públicos que son objeto de investigación por parte de las autoridades del Ministerio Público.
En septiembre de 2024, "Carlón" Zelaya renunció a su cargo como diputado y secretario del Congreso Nacional luego de que un medio internacional difundió un video en el que se le observa en una reunión con narcotraficantes.
Desde entonces, el hermano del expresidente Zelaya se alejó de la palestra pública y surgieron rumores de una supuesta salida del país ante investigaciones relacionadas con el referido narcovideo.
No obstante, pese a que el fiscal general Johel Zelaya anunció que investigaría el caso del narcovideo, no han habido avances y acciones concretas relacionadas con el caso.