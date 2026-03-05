  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Honduras

Carlos Zelaya sufre terrible enfermedad y recibe tratamiento en México

La situación de salud del exsecretario del Congreso Nacional se conoce mientras su nombre figura como posible testigo en el proceso judicial relacionado con el caso Sedesol

Carlos Zelaya sufre terrible enfermedad y recibe tratamiento en México
1 de 10

Carlos Zelaya, exdiputado y exsecretario del Congreso Nacional de Honduras, se encuentra fuera de Honduras recibiendo un tratamiento intensivo contra una terrible enfermedad, reveló una fuente a Diario LA PRENSA.

Carlos Zelaya sufre terrible enfermedad y recibe tratamiento en México
2 de 10

Zelaya, quien es hermano del expresidente Manuel Zelaya (2006-2009) y cuñado de la exmandataria Xiomara Castro (2022-2026), sufre un cáncer muy agresivo.

Carlos Zelaya sufre terrible enfermedad y recibe tratamiento en México
3 de 10

El estado de salud de Zelaya es delicado y el tratamiento contra la enfermedad comenzó el año pasado. “Está muy mal”, confirmó a LA PRENSA una persona cercana al exparlamentario.
Carlos Zelaya sufre terrible enfermedad y recibe tratamiento en México
4 de 10

El tratamiento médico se realiza en México como parte de un proceso que busca atender la enfermedad y estabilizar su condición de salud.
Carlos Zelaya sufre terrible enfermedad y recibe tratamiento en México
5 de 10

De acuerdo con lo detallado por la familia, desde agosto de 2025 el exfuncionario ha presentado varias complicaciones, entre ellas la pérdida parcial de la voz, además de enfrentar actualmente un diagnóstico reservado debido a una metástasis.
Carlos Zelaya sufre terrible enfermedad y recibe tratamiento en México
6 de 10

La condición de salud del exdiputado hondureño se conoce en medio de un proceso judicial relacionado con el denominado caso Sedesol, en el que un juez admitió su eventual comparecencia como testigo.
Carlos Zelaya sufre terrible enfermedad y recibe tratamiento en México
7 de 10

En la misma causa también fue citado el actual presidente del Congreso Nacional de Honduras, Luis Redondo, para brindar información sobre la ejecución de recursos públicos que son objeto de investigación por parte de las autoridades del Ministerio Público.

Carlos Zelaya sufre terrible enfermedad y recibe tratamiento en México
8 de 10

En septiembre de 2024, "Carlón" Zelaya renunció a su cargo como diputado y secretario del Congreso Nacional luego de que un medio internacional difundió un video en el que se le observa en una reunión con narcotraficantes.

Carlos Zelaya sufre terrible enfermedad y recibe tratamiento en México
9 de 10

Desde entonces, el hermano del expresidente Zelaya se alejó de la palestra pública y surgieron rumores de una supuesta salida del país ante investigaciones relacionadas con el referido narcovideo.

Carlos Zelaya sufre terrible enfermedad y recibe tratamiento en México
10 de 10

No obstante, pese a que el fiscal general Johel Zelaya anunció que investigaría el caso del narcovideo, no han habido avances y acciones concretas relacionadas con el caso.

Cargar más fotos