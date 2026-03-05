Estas zonas de Honduras estarán sin luz este viernes 6 de marzo

De igual forma, en el municipio de Nueva Frontera, Santa Bárbara, se verá afectado el casco urbano junto con las aldeas San José de Tarros, El Oro, Trascerros, El Ermitaño, San Miguelito, El Barranco, Piladeros y caseríos cercanos. También se reportan cortes en el municipio de Azacualpa, Santa Bárbara, donde la suspensión abarcará el casco urbano y las aldeas Laguna Verde, Loma Alta, Joconal, El Naranjo, Agualote, San Antonio y los caseríos cercanos. En el municipio de Quimistán, Santa Bárbara, la interrupción incluirá la aldea Las Crusitas y caseríos cercanos.