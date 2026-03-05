  1. Inicio
Estas zonas de Honduras estarán sin luz este viernes 6 de marzo

La Enee precisó que los cortes de energía durarán al menos siete horas en varias zonas del país.

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) informó que ha programado cortes de electricidad en varias zonas de Honduras para este viernes 6 de marzo del presente año.
Entre las áreas afectadas se encuentran comunidades del departamentos de Santa Bárbara, Francisco Morazán y Cortés.
La Enee precisó que los cortes de energía durarán al menos siete horas en varias zonas del país.
La Enee afirma que los cortes de luz corresponden para mejorar la red eléctrica en el país.
Autoridades piden a los abonados del servicio tomar las medidas correspondientes del caso.
La Enee pidió paciencia y comprensión a los hondureños de las zonas afectadas por las interrupciones del suministro eléctrico, al tiempo que justifican que los trabajos de mantenimiento se efectúan con la finalidad de mejorar la red eléctrica a nivel nacional.
Según el comunicado oficial, las zonas afectadas son las siguientes:
En el Distrito Central, el corte de energía se realizará en un horario de 09:00 de la mañana a 03:00 de la tarde, afectando a los sectores de Flor del Campo, colonia Las Delicias, La Burrera, colonia La Rosa, colonia Siri Zúñiga y zonas aledañas.
Mientras tanto, en el departamento de Copán y Santa Bárbara, el suministro eléctrico se suspenderá de 08:00 de la mañana a 02:00 de la tarde. En el municipio de Florida, Copán, la interrupción abarcará las aldeas Pueblo Nuevo, Barranca Grita, Mar Azul, El Tesoro, Corozal y caseríos cercanos.
En Macuelizo, Santa Bárbara, el corte afectará el casco urbano de Macuelizo y las aldeas El Rosario, Las Delicias, El Mangito, Callejones, Agua Helada, El Pital, Las Flores, La Virtud, Mata de Plátano, Buena Vista, Río Blanco, Las Minas, La Vegona, Sula, Chiquilla, Las Varas, Sabaneta, La Cunta, Casa Quemada, El Ciruelo, La Cumbre de Palmichal, así como la generadora GERSA y caseríos cercanos.
De igual forma, en el municipio de Nueva Frontera, Santa Bárbara, se verá afectado el casco urbano junto con las aldeas San José de Tarros, El Oro, Trascerros, El Ermitaño, San Miguelito, El Barranco, Piladeros y caseríos cercanos. También se reportan cortes en el municipio de Azacualpa, Santa Bárbara, donde la suspensión abarcará el casco urbano y las aldeas Laguna Verde, Loma Alta, Joconal, El Naranjo, Agualote, San Antonio y los caseríos cercanos. En el municipio de Quimistán, Santa Bárbara, la interrupción incluirá la aldea Las Crusitas y caseríos cercanos.
Por otra parte, en Puerto Cortés, el servicio de energía eléctrica se suspenderá de 09:00 de la mañana a 03:00 de la tarde, afectando los sectores Barrio Los Mangos, Barrio San Isidro (Norte), Barrio Cocal, Barrio El Faro (Noreste) y Barrio Marejada.
