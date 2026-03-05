Mundial 2026: IA predice el país campeón y Argentina sufre un duro golpe

¡Duro revés para la Selección de Argentina! Uno de los grandes candidatos a conquistar la próxima Copa del Mundo que se celebrará en Norteamérica.
¡El ambiente mundialista ya se siente! Hemos entrado en la barrera de los 100 días para que inicie la gran fiesta del fútbol con el Mundial 2026.
La cuenta regresiva llena de ilusión a millones de aficionados que aguardan el torneo más ambicioso en la historia de la FIFA. Será una edición histórica tanto por su nuevo formato como por contar con tres países anfitriones: Estados Unidos, México y Canadá.
El certamen se disputará del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá. Por primera vez competirán 48 selecciones divididas en 12 grupos.
El sorteo celebrado en Washington definió un mapa cargado de emoción y cruces vibrantes. Los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros avanzarán a la siguiente ronda.
Según proyecciones de inteligencia artificial y casas de apuestas, España parte como la gran favorita. La Roja lidera con un 18% de probabilidades de conquistar el título.
El Grupo H promete ser uno de los más explosivos del torneo. España se medirá posiblemente a Italia y Uruguay en un auténtico “grupo de la muerte”.
Brasil quedó ubicado en el Grupo C con un camino nada sencillo. Allí enfrentará a Marruecos y Grecia, rivales que ya sorprendieron en el pasado.
La vigente campeona, Argentina, iniciará su defensa en el Grupo J. Debutará ante Egipto y tendrá a Austria como obstáculo europeo.
En cuanto a probabilidades, Inglaterra aparece con 14% y Francia con 13%. Ambas selecciones cuentan con plantillas repletas de estrellas y experiencia internacional.
Brasil y Argentina comparten un 11% en las proyecciones. No obstante, sus grupos complicados podrían pasar factura en la primera fase.
Portugal, Alemania y Países Bajos también figuran en el lote de aspirantes. Además, selecciones como Senegal sueñan con dar la sorpresa.
El nuevo formato ampliado equilibra tradición y renovación en el máximo torneo. Norteamérica será el epicentro de una competencia que promete romper récords.
La predicción apunta a que España levantará el trofeo en el MetLife Stadium. Con talento joven y un mediocampo dominante, la Roja sueña con reinar en 2026.
La Selección de España es la actual campeona de la Eurocopa de Europa.