Ranking FIFA a menos de 100 días para Mundial: golpazo a Messi y Mbappé y Concacaf presente

Faltan menos de 100 días para el inicio del Mundial 2026 y el ranking de selecciones de la FIFA está dando de qué hablar. Concacaf dice presente, la maldición del número y golpe a Messi y Mbappé.
Aunque no define campeones, sí marca tendencias. Y en la antesala del Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, hay nombres de selecciones que llegan con etiqueta de favoritos.
Este ranking, actualizado al 19 de enero de 2026, se basa en resultados internacionales recientes y sirve como referencia del rendimiento de las selecciones de cara al torneo que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.
16. México – 1675.75 puntos. El Tri vive una etapa de transición, pero el respaldo del público local puede convertirse en un factor diferencial. La selección mexicana buscará consolidar a su nueva generación justo en el escenario más grande. Bajó un puesto en el ranking FIFA y ahora es el 16.
15. Estados Unidos – 1681.88 puntos. La selección estadounidense y anfitriona del Mundial, que bajó un puesto en el ranking FIFA y ahora es el lugar 15, ha mostrando crecimiento sostenido y una generación que combina talento joven con experiencia europea. El proyecto estadounidense apunta a dar un salto competitivo en casa.
14. Colombia – 1701 puntos. La selección cafetera está en el puesto 14 del ranking FIFA tras bajar un puesto.
13. Italia – 1702 puntos. La Azzurra, que aún no ha clasificado al Mundial 2026 ya que debe jugar el repechaje europeo, bajo un puesto y ahora es el 13 del ranking FIFA.
12. Senegal – 1707 puntos. El campeón de la Copa África tuvo su mejor subida, con 12 puestos, y ahora está en el escalón 12 del ranking mundial de la FIFA.
11. Croacia – 1717 puntos. Los croatas descendieron un puesto en el ranking de la FIFA y ahora están en el lugar 11 de la clasificación mundial.
10. Alemania – 1724 puntos. 'Die Mannschaft' está décimo en la clasificación del ranking FIFA tras bajar un puesto.
9. Bélgica – 1730.71 puntos. La selección belga bajó un puesto en el ranking de la FIFA y ahora es noveno a meses del Mundial 2026.
8. Marruecos – 1736.57 puntos. La selección marroquí alcanzó su clasificación más alta en el ranking de la FIFA, subió tres puestos y ahora es octavo.
7. Países Bajos – 1756.27 puntos. La Orange se mantiene en el séptimo puesto del ranking de la FIFA a casi cuatro meses para el inicio del Mundial.
6. Portugal – 1760.38 puntos. Con Cristiano Ronaldo como capitán, la selección portuguesa sigue en el top 10 del ranking FIFA, ubicado en el sexto puesto. Será el último Mundial de CR7.
5. Brasil – 1760.46 puntos. La Seleçao no ha sufrido cambios en el quinto puesto del ranking de la FIFA.
4. Inglaterra - 1834.12 puntos. La selección inglesa se mantiene sin modificaciones en el cuarto puesto del ranking FIFA.
3. Francia – 1870 puntos. La selección francesa mantiene una de las plantillas más profundas del fútbol internacional, con Kylian Mbappé liderando la delantera.
2. Argentina – 1873.33 puntos. La vigente campeona del mundo, con Lionel Messi a la cabeza, buscará revalidar el título, pero antes tendrá la Finalissima contra España. ¡Pueden venir cambios en el ranking FIFA!
1. España – 1877.18 puntos. La Roja encabeza el ranking FIFA, consolidándose como la selección número uno del planeta. Su equilibrio entre juventud y experiencia, junto a una estructura táctica sólida, la coloca como candidata natural a pelear por el título, pero ojo con la maldición del #1.
¿Existe la maldición del número uno? Históricamente, ninguna selección que llega como número uno del ranking FIFA al inicio de un Mundial ha terminado levantando el trofeo. La estadística rompe con la lógica del favoritismo y refuerza la naturaleza impredecible del torneo.
El ranking ofrece una referencia, pero el Mundial se define en la cancha. Lesiones, estados de forma y momentos emocionales pueden alterar cualquier proyección. Sin embargo, la historia dice que desde que la FIFA implementó su ranking en 1992, ninguna selección que llegó como número uno al Mundial terminó levantando el trofeo.
La cima del ranking no ha sido garantía de gloria... más bien, ha cargado con un peso inesperado. Y la próxima Finalissima entre España y Argentina podría incluso modificar la punta y cambiar quién llegue como número uno a la inauguración del Mundial 2026.