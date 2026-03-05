Hondureño muere atropellado en España; madre vio accidente sin sospechar que era él

Fotos en vida el joven originario de San Pedro Sula y que murió atropellado en España este jueves 5 de marzo.
Axel cumpliría 21 años este 21 de marzo y su madre se lo había llevado cuando tenía 15.
Según confirmó su madre Glenda, el joven fue atropellado por un motociclista cuando se trasladaba a trabajar.
Axel salió de su casa en Cornellá en Barcelona, España a eso de las 7:30 am, su muerte se registró en un paso cebra.
Glenda, su madre, contó que ella pasó y vio a su hijo en el suelo sin sospechar que se trataba de él.
Ella regresó a su hogar y le dijeron que las autoridades habían estado buscándola.
Sin imaginar lo que pasaba se dirigía a una estación policial en donde temía que algo pasaba con su hijo Axel. Fue ahí en donde le confirmaron los peor: su hijo había muerto.
"Yo lo vi y no pensé que era él quien había muerto", dijo entre lágrimas al influencer hondureño Julio César Tróchez.
Glenda confirmó que Axel era el menor de sus tres hijos. "Los otros dos viven en San Pedro Sula", afirmó.
Axel trabajaba como cocinero y como su madre estaba sin trabajo había tomado las riendas de su hogas.
"Me decía que no me preocupara que ya le iban a dar 40 horas (de trabajo), detalló doña Glenda.
Julio César Tróchez posa con el número de cuenta de Glenda Yamileth Torres, la mamá de Axel. Es en CaixaBank.