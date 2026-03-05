Bale confiesa lo que nadie sabía de Cristiano y el motivo por el que se tuvo que retirar

Gareth Bale sorprendió al revelar detalles inéditos sobre su relación con Cristiano Ronaldo durante su etapa en el Real Madrid.
Gareth Bale, exfutbolista del Real Madrid, desveló que nunca se sintió atraído por el "circo" que rodea al club blanco y que él solo quería jugar al fútbol e irse a casa, además de admitir que muchas veces se sintió como el objetivo de la prensa y de los aficionados.
El galés, ya retirado del fútbol, habló sobre su etapa en el Real Madrid en el podcast "The Overlap" junto a Gary Neville.
"Muchos jugadores van al Real Madrid y quieren ese glamour, pero yo nunca fui así. Yo solo quería jugar al fútbol e irme a casa. No quería estar dando entrevistas todo el tiempo, a veces tenía que hacerlo, pero nunca quise el circo que rodea al Real Madrid. Quería jugar al fútbol, irme a mi casa y estar con mi familia".
"Creo que eso no era suficiente para el Real Madrid y para los aficionados. Ellos querían conocerte, conocer tu personalidad. Pero ese no era yo, yo era muy cabezota y no quería cambiar. Si hubiera jugado a ese juego mejor, probablemente no hubiera sido tanto el objetivo de la prensa y los aficionados", agregó.
Durante la charla, Bale admitió que sí sintió que muchas veces se le criticó en exceso y puso de ejemplo una vez que se fue de un partido que estaba viendo desde la grada antes de tiempo.
"Nos dejaban irnos diez minutos antes de que acabara el partido si estábamos lesionados o suspendidos. Yo siempre me iba en el 82 para no pillar mucho tráfico, pero como perdimos, había una foto mía en los periódicos, diciendo que me había ido antes de tiempo. Y yo era como "me he ido como el resto", pero era el objetivo".
Bale estuvo en el Real Madrid entre 2013 y 2022, ganó tres ligas españolas y cinco Champions League, marcando en la final de dos de ellas, y disputó más de 250 partidos con la camiseta blanca.
Sobre Florentino Pérez declaró siguiente: "Él es el presidente y sabías que con su presencia, solo con estar allí, era como que todo eso era más grande. Al final es el presidente y no quieres defraudarle. Él te fichó, depositó su confianza en ti y tienes con él una relación que seguramente no exista con propietarios de otros clubes. Él está enamorado del juego. Le gusta estar allí, ser visto. Es como un cargo político, igual que el presidente del Barcelona o incluso el Atlético. Quieren dejar un legado. Obviamente hay gente también por debajo de él, como José Ángel, que es como el CEO. Ellos controlan todo el club".
Se pronunció sobre Cristiano Ronaldo: "Cuando empecé a verle (en Inglaterra), definitivamente era más un extremo. Cuando llegué a Madrid, sentí que comenzaba la transición para ser goleador. Estaba muy motivado en los entrenamientos y en los partidos solo para marcar. Por eso tiene tantos récords. Yo diría que Ramos fue el mayor líder. Cristiano tenía su ego y era un líder por derecho propio, pero en términos de líder del equipo, Ramos".
"Tienes que asumir que ese es su impulso (quejarse cuando no se la das). Él solo quiere marcar. Él está persiguiendo récords, quiere superar a Messi".
Jugar contra el Barcelona: "Ellos siempre fueron los rivales más duros. Cada vez que jugábamos contra Guardiola, en el Barça o el Bayern, siempre sentías que perseguías sombras durante 80 minutos y luego simplemente teníamos que contraatacar. Les marqué un par de goles, no tantos como me hubiera gustado. Nosotros teníamos el equipo perfecto para contraatacar. Bloque bajo, tranquilidad... Lo sabíamos y lo aceptábamos".
Y sobre jugar con Cristiano y Benzema: "Nos llevamos muy bien todo el vestuario. Nunca tuvimos un problema. Karim era muy tranquilo, me llevé muy bien con él, se mantenía reservado. Nunca discutimos ni peleamos. Jugamos bien juntos. Cristiano y yo estábamos en banda, con más chispa, pero él estaba uniéndolo todo. Yo llegué como la última pieza del rompecabezas".
El galés colgó las botas a los 33 años, después del Mundial de Catar 2022 en el que participó con su selección y después de un pequeño paso por la MLS.
"Me rompí un disco en la espalda cuando tenía 18 años en el Tottenham y jugué toda mi carrera con ello", reconoció Bale en el podcast "The Overlap" junto a las leyendas de la Premier League Gary Neville, Roy Keane e Ian Wright.
"Esa lesión me causó muchos problemas en el gemelo durante toda mi carrera. Fue algo de lo que no me recuperé y que nunca se hizo público, así que cuando no podía jugar la gente me criticaba y decía que estaba poniendo excusas. Pude lidiar con ello (con la lesión), pero al final no pude más".
Bale pasó por el Southampton y por el Tottenham antes de llegar al Real Madrid en 2013, club con el que conquistó tres ligas españolas y cinco Champions League, además de disputar más de 250 partidos, tras lo que se marchó a la MLS antes de finalizar su carrera en Catar.
"Nunca supe cuándo sería insostenible, pero la gente pensaba que no me cuidaba lo suficiente, pero la realidad es que me aseguraba de que mis gemelos y mi sóleo pudieran resistir hasta las malas. El problema es que si empezaba a dolerme no podía hacer nada. Tenía que recibir una inyección en la espalda y esperar que se calmara", añadió el futbolista.