Bale confiesa lo que nadie sabía de Cristiano y el motivo por el que se tuvo que retirar

Sobre Florentino Pérez declaró siguiente: "Él es el presidente y sabías que con su presencia, solo con estar allí, era como que todo eso era más grande. Al final es el presidente y no quieres defraudarle. Él te fichó, depositó su confianza en ti y tienes con él una relación que seguramente no exista con propietarios de otros clubes. Él está enamorado del juego. Le gusta estar allí, ser visto. Es como un cargo político, igual que el presidente del Barcelona o incluso el Atlético. Quieren dejar un legado. Obviamente hay gente también por debajo de él, como José Ángel, que es como el CEO. Ellos controlan todo el club".