Muere querida exintegrante de Las Chicas Rolands

El mundo artístico hondureño y la comunidad de Sonaguera atraviesan momentos de profundo pesar tras confirmarse el fallecimiento de Francia Vanesa Cruz
La joven en vida destacó por su talento, carisma y pasión por el baile como parte del reconocido grupo musical Las Chicas Rolands.
Originaria y residente del Barrio El Centro de Sonaguera, Francia se ganó el cariño de muchos gracias a su energía en el escenario y a su personalidad alegre fuera de él.
De acuerdo con información proporcionada por personas cercanas, la joven falleció por causas naturales.
La noticia ha causado conmoción entre familiares, amigos, artistas y seguidores de la agrupación.
Durante su paso por Las Chicas Rolands, Francia Vanesa Cruz se convirtió en una de las figuras más queridas por el público.
Su talento para la danza, especialmente al ritmo de la punta, la llevó a presentarse en distintos escenarios del país, donde siempre dejó en alto el nombre de Sonaguera y del departamento de Colón.
Quienes compartieron con ella en el ambiente artístico aseguran que su presencia iluminaba cada presentación. Con movimientos llenos de energía y una sonrisa permanente, Francia lograba conectar con el público, convirtiendo cada show en una verdadera fiesta de ritmo y cultura caribeña.
Pero más allá de los reflectores y la música, quienes la conocieron de cerca destacan su humildad, sencillez y espíritu solidario. Amigos y vecinos del Barrio El Centro recuerdan a una joven amable, respetuosa y siempre dispuesta a brindar una palabra de ánimo o una sonrisa a quienes la rodeaban.
Tras conocerse la noticia de su fallecimiento, múltiples mensajes de condolencias comenzaron a circular en redes sociales, donde seguidores, artistas y habitantes de Sonaguera han expresado su tristeza por la inesperada partida de la bailarina.