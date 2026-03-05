  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Farándula

Muere querida exintegrante de Las Chicas Rolands

Excompañeras, amigos y familiares la recuerdan con mucho cariño y lamentan la irreparable pérdida

Muere querida exintegrante de Las Chicas Rolands
1 de 10

El mundo artístico hondureño y la comunidad de Sonaguera atraviesan momentos de profundo pesar tras confirmarse el fallecimiento de Francia Vanesa Cruz
Muere querida exintegrante de Las Chicas Rolands
2 de 10

La joven en vida destacó por su talento, carisma y pasión por el baile como parte del reconocido grupo musical Las Chicas Rolands.
Muere querida exintegrante de Las Chicas Rolands
3 de 10

Originaria y residente del Barrio El Centro de Sonaguera, Francia se ganó el cariño de muchos gracias a su energía en el escenario y a su personalidad alegre fuera de él.
Muere querida exintegrante de Las Chicas Rolands
4 de 10

De acuerdo con información proporcionada por personas cercanas, la joven falleció por causas naturales.
Muere querida exintegrante de Las Chicas Rolands
5 de 10

La noticia ha causado conmoción entre familiares, amigos, artistas y seguidores de la agrupación.
Muere querida exintegrante de Las Chicas Rolands
6 de 10

Durante su paso por Las Chicas Rolands, Francia Vanesa Cruz se convirtió en una de las figuras más queridas por el público.
Muere querida exintegrante de Las Chicas Rolands
7 de 10

Su talento para la danza, especialmente al ritmo de la punta, la llevó a presentarse en distintos escenarios del país, donde siempre dejó en alto el nombre de Sonaguera y del departamento de Colón.
Muere querida exintegrante de Las Chicas Rolands
8 de 10

Quienes compartieron con ella en el ambiente artístico aseguran que su presencia iluminaba cada presentación. Con movimientos llenos de energía y una sonrisa permanente, Francia lograba conectar con el público, convirtiendo cada show en una verdadera fiesta de ritmo y cultura caribeña.
Muere querida exintegrante de Las Chicas Rolands
9 de 10

Pero más allá de los reflectores y la música, quienes la conocieron de cerca destacan su humildad, sencillez y espíritu solidario. Amigos y vecinos del Barrio El Centro recuerdan a una joven amable, respetuosa y siempre dispuesta a brindar una palabra de ánimo o una sonrisa a quienes la rodeaban.
Muere querida exintegrante de Las Chicas Rolands
10 de 10

Tras conocerse la noticia de su fallecimiento, múltiples mensajes de condolencias comenzaron a circular en redes sociales, donde seguidores, artistas y habitantes de Sonaguera han expresado su tristeza por la inesperada partida de la bailarina.
Cargar más fotos