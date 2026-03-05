JOH reitera que regresará a Honduras para enfrentar proceso judicial

TEGUCIGALPA

El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, calificó como un “claro caso de persecución política” la decisión del juez natural de rechazar, por ahora, su solicitud de presentación voluntaria ante la justicia hondureña. Hernández explicó que fue informado recientemente por su equipo legal sobre la determinación judicial que, según dijo, le impide presentarse de forma voluntaria para enfrentar el proceso en su contra.

“Desde hace algunos días fui informado por mi abogado que el Juez Natural ha rechazado, por el momento, mi solicitud de presentación voluntaria”, señaló el exmandatario en su pronunciamiento. El exgobernante aseguró que ha manifestado de manera reiterada su intención de regresar al país para enfrentar el proceso judicial correspondiente. Hernández también sostuvo que en otros casos sí se ha permitido la presentación voluntaria de los acusados, en su situación no se le ha otorgado esa posibilidad. “A diferencia de muchos otros casos en los que sí se ha permitido la presentación voluntaria de los acusados, en mi caso no se está permitiendo”, expresó. Ante esta situación, el exmandatario adelantó que su equipo legal interpondrá recursos ante las instancias correspondientes. "Presentaremos un amparo y ejerceremos todas las acciones legales correspondientes”, indicó Hernández. Afirmó que enfrentará el proceso confiando en que logrará demostrar su posición. “De la mano de Dios enfrentaremos esta persecución política y obtendremos justicia”, concluyó.

Orden de captura contra Juan Orlando Hernández sigue vigente