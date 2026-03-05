Es falso que LA PRENSA publicó "detalles ocultos" sobre el testamento de Oswaldo Ramos Soto

San Pedro Sula, Honduras.- Circula en redes sociales una supuesta publicación de LA PRENSA que informa detalles sobre la presunta herencia del exdiputado Oswaldo Ramos Soto. Sin embargo, se trata de contenido fraudulento que redirige a un sitio web ajeno al periodismo y con características asociadas a un esquema de phishing. "La herencia de Oswaldo Ramos Soto ha sacudido a Honduras, dejando a su familia en shock por una cláusula oculta en su testamento", dice textualmente el texto en un supuesto arte gráfico compartido en Facebook desde el 3 de marzo de 2026.

Oswaldo Ramos Soto fue rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) y presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), así como diputado del Congreso Nacional en cuatro periodos consecutivos. Falleció el 30 de agosto de 2024 a sus 77 años por una complicación cerebrovascular.

Contenido apócrifo

En primer lugar, el enlace del supuesto artículo de LA PRENSA aparece como " vein.hushedcat.info ", pese a que el oficial es “ www.laprensa.hn ”. Además, esa URL dirige al sitio web de "La Tabaquería", una tienda en línea especializada en la comercialización y distribución de productos en Chile. Es decir, no guarda relación alguna con el contenido que promete la publicación. Según datos de la herramienta Who.is, el dominio fue registrado el 11 de febrero de 2026, lo que evidencia su reciente creación.

La encargada de redes sociales de LA PRENSA confirmó que no se ha publicado ningún artículo relacionado con supuestos “detalles ocultos” del testamento de Oswaldo Ramos Soto, ni ha difundido la imagen que circula en Facebook.

Perfil falso de Facebook

El perfil verificado que comparte la desinformación pertenece a la supuesta identidad de un jugador profesional de baloncesto Paolo Banchero, actual figura del Orlando Magic. La página de Facebook fue creada el 30 de mayo de 2024 y es administrada por siete usuarios ubicados en Estados Unidos, Francia, Japón, Ucrania y Vietnam, lo que refuerza el indicio de falsedad, indica la información de la plataforma. Además, de acuerdo a una búsqueda en Facebook Ad Library, el perfil registra múltiples anuncios publicitarios: varios de ellos han sido dados de baja con la siguiente advertencia: “este anuncio se puso en circulación sin el descargo de responsabilidad requerido”, lo que evidencia incumplimientos a las normas de transparencia de la plataforma. Facebook Ad Library muestra que el perfil mantiene con publicidad activa el contenido viral atribuido a la autoría de LA PRENSA, desde el 3 de marzo de 2026, como se comparte a continuación: