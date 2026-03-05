Esta imagen no muestra el salón de belleza de Xiomara Castro en Casa Presidencial, es uno de Australia

San Pedro Sula, Honduras

El 2 de marzo de 2026, la designada presidencial María Antonieta Mejía declaró ante periodistas que encontró Casa Presidencial “vacía”, salvo por un salón de belleza “totalmente equipado” que atribuyó a la expresidenta Xiomara Castro. Tras esas declaraciones, en redes sociales comenzaron a circular publicaciones con la imagen de un salón de belleza. Las publicaciones afirman que se trata del espacio que Castro habría tenido en Casa Presidencial durante su gestión (2022-2026). Sin embargo, la fotografía usada como prueba no corresponde a la Casa Presidencial. En realidad, la imagen muestra el aspecto visual de un salón de belleza ubicado en Australia. “LOS EXCESOS DE XIOMARA. La designada presidencial María Antonieta Mejía denunció que Casa de Gobierno fue encontrada “vacía”, excepto por un salón de belleza que, según dijo, pertenecía a la expresidenta Xiomara Castro y estaba totalmente equipado”, dice literalmente la descripción de una entrada en Facebook, publicada el 3 de marzo.

Proceso Digital publicó una entrevista concedida a HRN el 2 de marzo, en la que Mejía denunció presuntas irregularidades que atribuyó al partido Libertad y Refundación (Libre). Entre sus señalamientos mencionó un supuesto “doblaje” de salarios, la contratación de médicos cubanos y la existencia de un salón de belleza dentro de Casa Presidencial. Además, afirmó que al asumir funciones encontraron vacías varias oficinas y que faltaban artículos electrónicos y documentos relacionados con proyectos iniciados durante el gobierno anterior. “Encontramos todo vacío a excepción del salón de belleza que tenía la expresidenta Xiomara Castro. Ese sí estaba bien acondicionado, pero lo demás no tenemos absolutamente nada”, expresó.

Imagen vinculada a Australia

Una búsqueda inversa del contenido viral en Google Lens permitió localizar el origen real de la fotografía atribuida al supuesto salón de belleza en Casa Presidencial. La imagen aparece en una publicación del 25 de abril de 2024, en el sitio oficial de la revista de belleza y moda L´Beauté, titulada: “Los Salones de belleza más impactantes del mundo”. En el listado se identifica el establecimiento como Hello Blonde, ubicado en Australia.

La misma fotografía fue utilizada en el artículo “9 salones de belleza de los que no querrás salir”, publicado el 9 de enero de 2024 por la Revista Interiores. En la descripción se indica que el salón Hello Blonde cuenta con 17 años de trayectoria (al 2024). Asimismo, la cuenta oficial de Hello Blonde en Facebook exhibe la misma fotografía en su portada.