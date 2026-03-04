Johana Bermúdez no ha dicho que busca una quinta plaza de trabajo en el sector salud

San Pedro Sula, Honduras
En redes sociales circula un arte gráfico con una cita atribuida a la diputada del Partido Nacional, Johana Bermúdez, en la que supuestamente afirma que busca una quinta plaza en el sector salud de Honduras.
Sin embargo, la cita es falsa. El contenido viral corresponde a un montaje hecho a partir de uno de los artes publicados por VTV —cuyo logotipo aparece en la imagen—, al que se le añadió una frase atribuida a la parlamentaria.
El equipo de la congresista confirmó a LA PRENSA Verifica que se trata de una atribución falsa.
"A mí no me ajustan cuatro plazas para vivir ya ando en busca de la quinta", dice textualmente la cita atribuida a Bermúdez en el contenido viral publicado en TikTok, que ha sido visualizado más de 6,000 veces desde el 3 de marzo de 2026.
Johana Bermúdez es diputada del Congreso Nacional por el departamento de Francisco Morazán para el período 2026-2030.
En enero de 2026, Bermúdez fue electa vicepresidenta de la Junta Directiva del Congreso Nacional para el período legislativo 2026-2030, con lo que se integra a la estructura de dirección del Legislativo.
La congresista ha sido señalada por presuntamente mantener plazas en el sistema de salud hondureño como doctora, además de su cargo como diputada. Ante los cuestionamientos, la profesional de la salud aseguró que conserva dos plazas debido a la “carencia de médicos especialistas”.
Arte falso
Una búsqueda en Google Lens con el contenido viral no arrojó resultados que confirmen la autenticidad de la cita y, además, solo llevaban a la misma publicación desinformante.
Además, una pesquisa en Google con las palabras clave “Johana Bermúdez + quinta plaza + sector salud + Honduras” tampoco arrojó resultados confiables, lo que sugiere que se trata de una declaración apócrifa.
Lo que sí reveló el rastreo fueron los artes originales publicados por el medio VTV, tras una entrevista realizada a Bermúdez el 2 de marzo. Al revisar cada uno de estos artes, no se encontró ninguno en el que Bermúdez expresara tales palabras.
Contactado por LA PRENSA Verifica, el equipo de la congresista confirmó que se trata de un contenido apócrifo: “Es totalmente falso”.
En conclusión, la cita que circula en redes sociales atribuyendo a Johana Bermúdez que busca una quinta plaza en el sector salud es falsa.
Ni los medios de comunicación ni las fuentes de verificación registran que la parlamentaria haya pronunciado esas palabras, y los artes publicados por el medio VTV no incluyen tal declaración.