Tosferina repunta en Honduras: 67 casos en siete semanas

Tegucigalpa, Honduras

Los casos de tosferina registran un aumento en lo que va de 2026. Hasta la semana epidemiológica siete (del 15 al 21 de febrero) se contabilizan 67 contagios, una cifra que representa más de la mitad de todos los casos reportados durante 2025.

De acuerdo con los registros oficiales del Programa Ampliado de Inmunización (PAI), en todo 2025 se confirmaron 114 casos de esta enfermedad respiratoria altamente contagiosa.

Ese mismo año también se reportaron ocho muertes asociadas a la enfermedad, que se transmite principalmente al inhalar gotículas expulsadas por la nariz o la garganta de personas infectadas.

Sin embargo, en apenas siete semanas de 2026 ya se alcanzó el 58.7 % de ese total anual.

“En el presente año ya llevamos 67 casos y cinco muertes”, confirmó Leticia Puerto, técnica en enfermedades prevenibles por vacunación del PAI.