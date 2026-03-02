Tosferina deja cuatro bebés muertos en Honduras en 2026

Tegucigalpa, Honduras

Los bebés hondureños están muriendo por una enfermedad prevenible y las autoridades sanitarias advierten que la protección comienza con la decisión de los padres de vacunarse y vacunar a sus hijos a tiempo. En lo que va de 2026, la tosferina ya ha cobrado la vida de cuatro recién nacidos en el país, mientras los contagios continúan en aumento, situación que mantiene en alerta a la Secretaría de Salud (Sesal). Durante los primeros dos meses de 2026, autoridades de la Sesal confirmaron 55 casos de esta enfermedad. La cifra representa un incremento cercano al 50 % en comparación con 2025, cuando se contabilizaron más de 108 personas enfermas y seis fallecidos, según datos oficiales. Este año, la Sesal confirmó la muerte de cuatro recién nacidos víctimas de esta enfermedad bacteriana altamente contagiosa que afecta el tracto respiratorio.

“En este momento, la Secretaría de Salud registra 55 casos de tosferina y, en lo que va de 2026, lamentablemente se registran, a nivel nacional, cuatro niños fallecidos, de los cuales tres eran menores de un mes de nacidos y el cuarto tenía tres meses de edad”, detalló Homer Mejía, jefe de la Unidad de Vigilancia de la Salud de la Sesal. La tosferina se transmite principalmente al inhalar gotitas provenientes de la nariz o la garganta de personas infectadas. No obstante, una de las formas más efectivas de prevenirla es la vacunación de los recién nacidos y de sus madres durante el embarazo. De acuerdo con datos de la Sesal, en tres de los cuatro casos de recién nacidos fallecidos, las madres no se aplicaron la vacuna TDAP durante el embarazo, la cual protege contra la tosferina. En el cuarto caso, el recién nacido ya había recibido la vacuna y el hecho se encuentra en investigación, señaló Mejía.