Enee anuncia cortes de energía esta semana en San Pedro Sula

La Enee suspenderá el servicio eléctrico en varios circuitos de la ciudad mañana. Conozca las zonas y horarios afectados

Enee anuncia cortes de energía esta semana en San Pedro Sula
La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) publicó su calendario de mantenimientos programados para la semana del 2 al 8 de marzo.

 Foto: LA PRENSA
Enee anuncia cortes de energía esta semana en San Pedro Sula
De acuerdo con la información, mañana martes 3 de marzo, la estatal eléctrica suspenderá el suministro eléctrico en el circuito L265.

 Foto: LA PRENSA
Enee anuncia cortes de energía esta semana en San Pedro Sula
Este pertenece a la subestación El Centro, debido a mantenimiento general del circuito, con trabajos que incluyen el corte de ramas por parte de Dima.

 Foto: LA PRENSA
Enee anuncia cortes de energía esta semana en San Pedro Sula
Esto dejará a algunos barrios con mucha actividad comercial, empresas y plazas, sin electricidad desde las 9:00 am hasta las 3:00 pm.

 Foto: LA PRENSA
Enee anuncia cortes de energía esta semana en San Pedro Sula
Los barrios afectados son Santa Ana, Las Acacias y el barrio Guamilito.

 Foto: LA PRENSA
Enee anuncia cortes de energía esta semana en San Pedro Sula
También estarán sin electricidad el Bazar Muralla China, Comercial Larach y el mercado Guamilito.

 Foto: LA PRENSA
Enee anuncia cortes de energía esta semana en San Pedro Sula
Al igual que los hoteles Honduras Plaza y el hotel Mediterráneo.

 Foto: LA PRENSA
Enee anuncia cortes de energía esta semana en San Pedro Sula
Mientras que el miércoles 4 de marzo realizarán mantenimiento en el circuito L250 de la subestación La Puerta debido a la instalación de reguladores de voltaje.

 Foto: LA PRENSA
Enee anuncia cortes de energía esta semana en San Pedro Sula
Motivo por el que cortarán el suministro eléctrico en ese circuito desde las 9:00 am a 3:00 pm.

 Foto: LA PRENSA
Enee anuncia cortes de energía esta semana en San Pedro Sula
Esto dejará sin energía eléctrica a varias empresas y colonias del sector Chamelecón.

 Foto: LA PRENSA
Enee anuncia cortes de energía esta semana en San Pedro Sula
Como la Fundidora del Norte, Expocafé, la colonia Sabillón Cruz, San Jorge, Morales I, II y III, Chitepe y Nuevo Chamelecón.

 Foto: LA PRENSA
Enee anuncia cortes de energía esta semana en San Pedro Sula
A diferencia de semanas anteriores, la Enee solo programó dos cortes de energía debido a mantenimientos en la red de distribución.

 Foto: LA PRENSA
