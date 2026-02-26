  1. Inicio
¿Cómo reconocer a tiempo un derrame cerebral?

En Honduras, muchos pacientes llegan tarde al hospital. Reconocer las señales a tiempo puede marcar la diferencia y reducir el daño cerebral

  • Actualizado: 26 de febrero de 2026 a las 14:26 -
  • Jacqueline Molina
Los accidentes cerebrovasculares o ictus, conocidos también coloquialmente como derrame cerebral son una emergencia médica que ocurre cuando el flujo de sangre hacia una parte del cerebro se detiene, según explica la reconocida organización médica estadounidense Mayo Clinic.

 Foto: Cortesía
Al respecto, el doctor Javier Lagos Servellón, neurólogo intervencionista del hospital Mario Rivas, explica que existen dos tipos principales de ictus. El ictus isquémico, que ocurre cuando una arteria se obstruye y el hemorrágico, cuando un vaso sanguíneo se rompe y provoca sangrado en el cerebro.

 Foto: Cortesía
El ictus isquémico, que ocurre cuando una arteria se obstruye y el hemorrágico, cuando un vaso sanguíneo se rompe y provoca sangrado en el cerebro. También existe el accidente isquémico transitorio, que es una interrupción temporal del flujo sanguíneo, que no causa daño permanente, pero es una señal de alerta.

 Foto: Cortesía
En Honduras, el ictus se ha convertido en la tercera causa de mortalidad y los casos parecen ir en aumento. Solo en el hospital Mario Catarino Rivas se atienden unos 400 casos al año, según el especialista.

 Foto: Cortesía
Aunque suele relacionarse con adultos mayores, en el país cada vez se observan más casos en pacientes jóvenes, debido a factores como el sedentarismo, obesidad, hipertensión, diabetes y consumo de sustancias.

 Foto: Cortesía
El neurólogo enfatizó que en estos casos el tiempo es clave, por lo que resulta fundamental que la población aprenda a reconocer los síntomas para aumentar las posibilidades de una intervención oportuna y reducir el daño cerebral.

 Foto: Cortesía
“Entre más tiempo esté el coágulo ahí, más daño hace”, subrayó el especialista, al señalar que algunos pacientes llegan 48 horas después o incluso dos días tarde, cuando las posibilidades de recuperación disminuyen considerablemente.

 Foto: Cortesía
“Muchas veces los pacientes muy llegan tarde. Algunos experimentan síntomas, pero se quedan en casa porque creen que se les va a pasar. Aunque en algunos casos existe una ventana de hasta 24 horas para intervenir, las primeras seis horas son decisivas para obtener mejores resultados", dijo.

 Foto: Cortesía
Para identificar las señales de alerta, el doctor recomienda la estrategia “Camaleón”, creada en Costa Rica e implementada en el resto de países centroamericanos.

 Foto: Cortesía
“Ca” de cara caída. La persona puede presentar la cara desviada o pérdida de movilidad en la mitad del rostro. “Ma” de mano caída. Otra alerta es la pérdida de fuerza en un brazo.

Foto: LA PRENSA
“Le” de lenguaje alterado. El habla puede volverse enredada o difícil de entender. “On” de actuar con rapidez. Ante cualquiera de estas señales, se debe llamar al 911 o trasladar de inmediato al paciente al centro asistencial más cercano.

 Foto: LA PRENSA
“Cada minuto sin tratamiento aumenta el daño cerebral. Entre más rápido llegue el paciente, mayor es la posibilidad de recuperación; no hay que esperar a que se pase”, concluyó el especialista.

 Foto: Cortesía
