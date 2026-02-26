La contabilidad secreta de El Mencho: pagos, sobornos y control territorial

Registros contables atribuidos al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) revelan un esquema detallado de ingresos y gastos que incluye presuntos pagos a policías municipales, financiamiento de operadores armados y control de ventas de droga en la región de Tapalpa, Jalisco.
Los documentos fueron localizados por el periódico mexicano El Universal en una de las propiedades donde se ocultaba Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, durante el operativo del pasado 22 de febrero, que derivó en su caída.
De acuerdo con información expuesta por autoridades federales mexicanas, los archivos contienen balances mensuales, listas de pagos y reportes de distribución de estupefacientes como cristal, marihuana y fentanilo.
Uno de los registros señala que en diciembre de 2025 la organización reportó ingresos por 8 millones 781 mil 353 pesos en Tapalpa y zonas aledañas. En el apartado de egresos aparecen pagos dirigidos a distintas estructuras operativas, incluidos halcones, sicarios y encargados regionales.
En los documentos también figuran presuntos pagos a corporaciones policiales municipales. Para Atemajac de Brizuela se consigna un monto de 46 mil pesos; sin embargo, en el portal de transparencia del ayuntamiento no aparece el detalle de la nómina de seguridad pública.
En el caso de Chiquilistlán, se registran 86 mil pesos, mientras que el municipio destina 265 mil 124 pesos mensuales al pago de sus policías, según datos oficiales.
Las autoridades no han confirmado de manera pública la autenticidad total de los documentos, pero indicaron que forman parte de las investigaciones abiertas para determinar posibles responsabilidades penales.
La captura de Oseguera Cervantes fue resultado de meses de seguimiento e intercambio de inteligencia entre México y Estados Unidos, según explicó Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa de México, durante una conferencia presidencial.
El funcionario describió el operativo como “muy complicado” y detalló que la localización del capo fue posible tras vigilar su red de contactos. Un movimiento en su círculo cercano (la salida de una mujer identificada en reportes de inteligencia como su presunta pareja sentimental) permitió confirmar su permanencia en un inmueble en Tapalpa, considerado bastión histórico del CJNG.
Tras verificar la información, fuerzas del Ejército y la Guardia Nacional desplegaron un operativo con apoyo aéreo. Al detectar la presencia militar, el grupo armado que custodiaba al líder criminal abrió fuego. En el enfrentamiento murieron ocho presuntos integrantes del CJNG y tres militares resultaron heridos.
La documentación incautada abre una nueva línea de investigación sobre el presunto financiamiento ilegal y posibles redes de corrupción a nivel municipal. Las autoridades federales indicaron que se analizará la información para determinar si existieron pagos sistemáticos a funcionarios o cuerpos de seguridad.
Especialistas en seguridad consultados en procesos similares han advertido que los registros contables de organizaciones criminales suelen ser clave para desmantelar redes financieras y acreditar vínculos entre estructuras delictivas y servidores públicos.