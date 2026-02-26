La contabilidad secreta de El Mencho: pagos, sobornos y control territorial

El funcionario describió el operativo como “muy complicado” y detalló que la localización del capo fue posible tras vigilar su red de contactos. Un movimiento en su círculo cercano (la salida de una mujer identificada en reportes de inteligencia como su presunta pareja sentimental) permitió confirmar su permanencia en un inmueble en Tapalpa, considerado bastión histórico del CJNG.