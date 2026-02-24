  1. Inicio
Lluvias ponen en alerta a San Pedro Sula: DNVT refuerza operativos

Equipos de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) desarrollan operativos preventivos en distintos puntos de la Capital Industrial debido a las lluvias generadas por el ingreso de una masa de aire frío.

  • Actualizado: 24 de febrero de 2026 a las 15:26 -
  • Ana Reyes Mendoza
Agentes de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) desarrollan operativos preventivos en distintos puntos de San Pedro Sula debido a las lluvias generadas por el ingreso de una masa de aire frío en el norte del país.

 Fotos: LA PRENSA.
Los controles vehiculares se intensificaron en los principales bulevares de la capital industrial, donde la reducción de visibilidad y el pavimento mojado incrementan el riesgo de accidentes de tránsito.
Durante los operativos, los agentes orientan a conductores de vehículos y motocicletas sobre la importancia del manejo defensivo, la reducción de velocidad y el uso adecuado de luces.
La carretera CA-5 y el corredor hacia La Lima forman parte de los ejes estratégicos donde la DNVT mantiene vigilancia permanente ante la acumulación de agua sobre el asfalto.
Las autoridades recuerdan que sobre pavimento mojado la distancia de frenado puede duplicarse, por lo que recomiendan mantener mayor espacio entre vehículos.
La Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) informó que las lluvias han dejado múltiples incidencias en San Pedro Sula y municipios aledaños del departamento de Cortés.
En la colonia La Primavera, en la parte alta de la ciudad, se registró la caída de dos muros perimetrales de viviendas debido a la saturación del suelo.
En la zona de El Merendón se reportaron dos deslizamientos de tierra, situación que mantiene en alerta a las autoridades por posibles riesgos adicionales.
En la comunidad de Baracoa, en Puerto Cortés, el río Nisperales arrastró un vehículo cuando intentaba cruzar la corriente crecida; la emergencia fue atendida por el Cuerpo de Bomberos.
Sectores como Rivera Hernández, Satélite, La Frontera y la colonia Las Acacias, en El Progreso, presentan anegamientos mientras continúan las labores de monitoreo y prevención por parte de las autoridades.
Las lluvias continuarán durante este martes y la mañana del miércoles. Sin embargo, para la tarde del miércoles se prevé una mejora gradual en las condiciones climáticas, con estabilidad más marcada a partir del jueves.
