Real Madrid busca su fichaje y él le cierra la puerta en la cara: "Sería estúpido irme del PSG"

Real Madrid vive días complicados tras las últimas dos derrotas consecutivas en la Liga Española que lo alejan de la lucha por el título. La imagen del equipo es preocupante y tiene muy disgustados a los aficionados que señalan principalmente a los futbolistas. En las oficinas del Santiago Bernabéu hay malestar con el funcionamiento del equipo en el campo, teniendo en cuenta que en la plantilla hay muchas estrellas de alto nivel, pero que no han dado la talla y tampoco los fichajes que se realizaron para mejorar el desastre de la campaña pasada.

Los dirigidos por Álvaro Arbeloa quedaron fuera de la Copa del Rey, eliminados por el Albacete de Segunda División y en la Champions League tuvieron que jugar el playoffs para avanzar a octavos de final, donde los espera el Manchester City de Pep Guardiola. En LaLiga, están segundos a cuatro puntos del líder Barcelona.

Le dice "no" al Real Madrid

En es contexto, en el club blanco ya miran al futuro más cercano y son varias figuras las que han empezado a sonar para reforzar al plantel del más ganador de Champions, 15 trofeos. Uno de esos cracks mundiales es Vitinha, mediocampista portugués del PSG, que se pronunció a dicho interés del Real Madrid y no ha dudado en dejar en claro su postura. Tras las salidas de dos emblemas del madridismo como Luka Modric y Toni Kroos, en el centro del campo del Real Madrid quedó un hueco muy grande que ha sido difícil de llenar. Por ello, Florentino Pérez ha querido fichar a Vitinha, sin embargo el luso le cierra las puertas en su cara. Vitinha aseveró que "sería estúpido" dejar al París Saint Germain en donde hoy milita para ir a Real Madrid, en el marco de los rumores que lo asociaron con un posible fichaje en varios puntos de la actual temporada. "¡Sería una estupidez irme del PSG!", ha dicho.

🚨 Vitinha on Real Madrid links: “It would be stupid for me to leave Paris St Germain”.



“I don’t think a move to Madrid is the best thing for me right now. I feel great here at PSG. We have a fantastic squad and an incredible coach in Luis Enrique”, told Canal 11. pic.twitter.com/NEZxZOlTVn — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 5, 2026

El mediocampista luso concedió una entrevista al programa televisivo portugués Soltinhos pelo Mundo y dejó en claro que se siente muy a gusto con su situación actual en el campeón del triplete: "Creo que no es lo mejor para mí en este momento irme al Real Madrid. Me siento muy bien aquí en PSG, y lo siento de corazón". "Creo que le caigo muy bien a las personas aquí, e hice mucho por merecer ese amor y ese cariño también. Adoro estar aquí, mi familia adora estar aquí y nos sentimos bien, no solo en términos de la casa, pero en el día a día y el trabajo. Tenemos un centro de entrenamiento con condiciones fantásticas, tenemos una plantilla fantástica, un grupo fantástico, un entrenador increíble como Luis Enrique", agregó el ex-Porto. Vitinha, de 26 años, es el motor del centro del campo del PSG de Luis Enrique y desde hace meses se comenta que un jugador de su perfil es lo que necesitaría el Real Madrid en el medio. El club blanco lleva tiempo interesado en el portugués, jugador con contrato por el equipo parisino hasta el 30 de junio de 2029.

En la Ligue 1 de Francia están prohibidas las cláusulas de rescisión, pero se pueden recurrir al uso directo o indirecto de una cláusula-acuerdo (como en el caso de Ryan Cherki con el Manchester City). Con esta fórmula Vitinha tendría un precio de salida de 90 millones en el verano de 2026, después del Mundial. Pero Vitinha vive ajeno a los rumores sobre su futuro y demostró su compromiso con el PSG. No piensa moverse a ningún lado, descartando también la posibilidad de fichar por un equipo de Arabia Saudita. No le importa el dinero que podría ganar en el Real Madrid o en otro país. El portugués fue consultado por la opción de emigrar a ligas emergentes como la árabe con contratos millonarios. En ese punto, volvió a mostrarse firme. El crack del PSG dejó claro que su prioridad es construir una carrera estable en el fútbol de élite. Reconoció que ya cuenta con un salario importante en Europa y que una oferta mayor desde Medio Oriente no cambiaría su felicidad ni sus objetivos profesionales. "Estoy más comprometido con una carrera estable. Ya gano muy bien aquí en Europa, en un gran club. Duplicar o triplicar ese salario no me haría más feliz", aseguró.

Pedri, uno de sus mediocampistas favoritos

En la misma conversación, a Vitinha le consultaron si se considera a sí mismo entre los mejores del mundo en su posición, y en su respuesta aseguró que, aunque destaca su nivel reciente, no podría llamarse a sí mismo el número uno.

🗣️ Vitinha: "Pondría a Pedri en el primer puesto. Es mágico; es espectacular verlo jugar. Cuando juegas contra él, lo entiendes aún mejor. pic.twitter.com/b6Wa3dWKuk — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) March 5, 2026

"Me considero en este momento uno de los mejores. No me gusta decir que soy el mejor, siempre me pareció arrogante. No deja de ser una opinión. Siempre cuando hay mediocampistas de alto nivel, cuando hay dos o tres a un nivel top durante bastante tiempo, va a depender de la opinión o de los títulos colectivos. Por eso yo nunca me voy a sentir bien diciendo que soy el mejor, pero estoy ahí, en ese lote, por lo hecho en los últimos dos años, en especial en el último", evaluó. Luego, al responder sobre otros colegas a los que ubica en un top 3 del puesto, el portugués no dudó en el primer lugar: "Pedri, porque es realmente mágico, es espectacular verlo jugar. Cuando me tocó jugar contra él conseguí verlo de cerca, ya lo sabía después de haberlo visto en la televisión, pero cuando uno juega contra él se nota más". Eso sí, en los demás lugares la selección le costó más: "Para los otros dos puestos me es difícil elegir entre Joao [Neves] y Bruno [Fernandes]. Junto a ellos, Pedri y yo, más que un top 3 yo haría un top 4".

