Klopp aprueba el primer fichaje del Real Madrid para 2026-2027: ¡está cerrado!

Jürgen Klopp vuelve a ser vinculado para dirigir al Real Madrid y, según medios europeos, el entrenador alemán ya conoce los movimientos internos del club blanco y por ello ya aprobó la primera incorporación para la próxima temporada.
El futuro de Álvaro Arbeloa en el banquillo del Real Madrid está en duda tras la derrota frente al Getafe. La continuidad del técnico blanco parece complicada, y eso ha abierto la puerta a nombres de renombre.
Entre ellos, aparece Jürgen Klopp, actualmente vinculado al grupo Red Bull, pero con rumores sobre su posible salida.
Según informa L’Équipe, Klopp estaría valorando abandonar su cargo en la estructura Red Bull este mismo verano. La situación no sería sorpresa para quienes siguen de cerca el proyecto alemán, ya que los resultados deportivos hasta ahora no cumplen las expectativas iniciales.
Klopp asumió un rol ejecutivo, supervisando los clubes del grupo, con la intención de elevarlos a nivel competitivo europeo. Sin embargo, los resultados no acompañan. El RB Leipzig, por ejemplo, ocupa la quinta plaza de la Bundesliga y está lejos del liderato del Bayern Múnich. Además, no compite en Europa, lo que ofrecía un calendario más ligero, pero aun así no logra destacarse.
El nombre de Jürgen Klopp vuelve a escena en el entorno del Real Madrid. El técnico alemán es la gran prioridad de Florentino Pérez para liderar el proyecto merengue a partir del próximo verano. Y no se trata solo de un deseo: existe buena sintonía entre ambas partes y contactos fluidos desde hace meses.
La posibilidad de ver a Klopp en el banquillo del Santiago Bernabéu empieza a tomar forma real. El presidente merengue busca un entrenador con carácter, liderazgo y capacidad para gestionar vestuarios repletos de estrellas. Y el germano encaja perfectamente en ese perfil.
Klopp ya conoce movimientos internos del Real Madrid. La información va un paso más allá: el técnico ya manejaría detalles de la planificación deportiva de la temporada 2026-27. Un gesto que demuestra el nivel de confianza que existe en las conversaciones.
El técnico alemán, situado entre los perfiles mejor posicionados para asumir el banquillo blanco en el futuro, conoce de primera mano el que sería el primer movimiento del club de cara a la temporada 2026/27.
Entre esas operaciones hay una que en el Santiago Bernabéu dan prácticamente por cerrada: el regreso de Nico Paz, mediocampista argentino de 21 años.
El joven talento, actualmente en el Como 1907 de la Serie A de Italia, volverá tras ejecutar el Real Madrid su cláusula de recompra, valorada en 9 millones de euros.
Nico Paz es un fichaje que ilusiona a Klopp. El entrenador alemán considera que el argentino encaja en su idea de fútbol: dinámico, con llegada, calidad técnica y capacidad para jugar entre líneas. De hecho, le ve una oportunidad indiscutible en su hipotético once inicial, incluso por encima de Arda Güler.
Para Jürgen Klopp, incorporar talento joven y moldeable es clave. No quiere solo estrellas consagradas, sino futbolistas con hambre y margen de mejora. En ese contexto, el regreso de Nico Paz sería un movimiento estratégico y coherente con su modelo.
La incorporación de Nico Paz, formado en la cantera madridista, está llamada a convertirse en el primer movimiento del Real Madrid en el mercado estival. Más allá de otras operaciones que puedan surgir, en el club se considera una pieza ya definida dentro de la hoja de ruta. El regreso del canterano simboliza una apuesta reconocible en la política deportiva reciente de la entidad.
La figura de Klopp aparece vinculada a este escenario de futuro. El técnico alemán, identificado encajaría en un contexto donde nombres como el de Nico Paz adquieren relevancia. El club considera que el germano podría ayudar a que jugadores como el argentino den un paso adelante para consagrarse como estrellas mundiales.
La evolución de Nico Paz lejos del Real Madrid no ha pasado desapercibida por nadie, y en la entidad consideran que su crecimiento justifica la apuesta por un jugador que prevén que será top mundial. La operación responde a una lógica ya habitual en la estrategia blanca de búsqueda talento joven con gran proyección.