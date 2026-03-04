  1. Inicio
¿Qué tiene que ver una herencia? Hipótesis sobre el secuestro de un niño en Gracias

Los secuestradores del pequeño Axel comenzaron exigiendo 100,000 dólares, pero luego se bajaron a $10,000. Hay una herencia de por medio

¿Qué tiene que ver una herencia? Hipótesis sobre el secuestro de un niño en Gracias
La liberación del pequeño Axel en Gracias, Lempira, sigue dando de qué hablar. Diario La Prensa ha tenido acceso a información de este caso que ahora incluye hasta una herencia.
El comisario Cristian Nolasco, jefe de la Policía Nacional en Lempira, recibió al pequeño Axel, a su hermanito y a su tía, quien está a cargo de los menores, ya que sus padres se encuentran en Estados Unidos.
Además de la UDEP 13, a cargo de Nolasco, en el caso participaron agentes de la Dirección Policial de Seguridad Comunitaria (DNPSC), unidades de Investigación e Inteligencia y la Unidad Nacional Antisecuestro (Unas).
Según datos conocidos por este rotativo, el menor y su hermano viven bajo la tutela de una tía. Ella fue la que alertó a las autoridades de su desaparición.
El menor estuvo secuestrado unas cuatro horas, pero fue liberado a un kilómetro de donde se reportó su desaparición.
Diario La Prensa conoció que los padres de Axel tienen previsto viajar a Honduras en los próximos días.
De acuerdo a lo dicho por una fuente, los padres del pequeño Axel recién recibieron una herencia en Estados Unidos.
La fuente dijo a La Prensa que investigan lo dicho por los capturados, pues ellos aseguraron que una persona los contrató por llevarse al pequeño.
"Ellos dicen que una persona les pagaría 108,000 lempiras", confirmó en exclusiva a La Prensa una fuente cercana al caso.
Las autoridades esperan dar con los autores intelectuales de este secuestro y por esa razón investigan al círculo que rodea a esta familia.
Las autoridades creen que alguien que supo de la herencia de los padres del pequeño estaría detrás del secuestro.
Nolasco dijo públicamente que en las próximos horas se harían más capturas por este caso.
Los detenidos son Osman Calderón Alvarado y Nelman Danilo Alvarado Hernandez.

Los jovencitos aseguran que nunca trataron mal al pequeño e incluso se detuvieron a comprarle un jugo y upan porque les dijo que tenía hambre.
