Masivos cortes de energía este jueves 5 de marzo en estas zonas de Honduras

Diversos sectores de Honduras experimentarán interrupciones en el suministro eléctrico este jueves 5 de marzo, debido a trabajos de mantenimiento general en varios circuitos y subestaciones, según la programación establecida para distintas regiones del país.
Los cortes de energía se realizarán en horarios que van desde 8:00 de la mañana hasta las 4:00 de la tarde, dependiendo de la zona donde se ejecuten los trabajos.
En el departamento de Olancho, específicamente en el área de Aldea Tulín, se realizarán trabajos en una sección del circuito JUT-L380 de la subestación Juticalpa.
La interrupción del servicio está programada de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. y afectará parte del municipio de Juticalpa, incluyendo sectores como Agrolsa, parte de Tulín, gasolinera El Establo, Telica, aldea La Pozolera, Jutiquile, San Marcos de Jutiquile y Tempiscapa.
También se verán afectados los municipios de San Francisco de la Paz, Gualaco, San Esteban, Guarizama, Manto, Silca, Salamá, Jano, Guata, El Rosario, Yocón, La Unión y Mangulile, así como varias zonas aledañas.
En la zona oriental del país, específicamente en Danlí, se ejecutará mantenimiento en el circuito DAN-L387 de la subestación Danlí.
El corte será de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. y afectará sectores como colonia Bella Vista, Ladrillera Nolasco, fábrica Alcapone, panificadora Tábora, La Carbonera, Piedra Ancha, colonia La Granjita, colonia Manuel Zelaya y colonia Cofradía, entre otras áreas cercanas.
Asimismo, en el Distrito Central, Francisco Morazán, se realizarán trabajos en el circuito SUY-L251 de la subestación Suyapa, lo que provocará interrupciones de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. en colonia Hato de Enmedio (sectores del 1 al 8), Altos de Covespul y residencial Valencia.
En el departamento de Valle, se llevará a cabo mantenimiento en el circuito PAV-L368 de la subestación Pavana, con cortes programados de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.
Entre las comunidades afectadas se encuentran El Chocolate, La Peña, El Rodeo, Agua Blanca, Las Uvas, La Puya, Sampito, Aramecina, Llano del Pueblo, El Tablón, Tierra Blanca, Papagayo, La Albordia, Mahoma, Solubre, Zacamil, Ojo de Agua, Talpetate, El Nance, Santa Lucía, El Pedregal, El Aguacate, Las Pozas, Los Terreros y La Laguna, además de otros sectores como Caridad, Lauterique, Cofradía, El Amate, Pueblo Chiquito, Quebrada Honda, Caliche, La Quesera, San Antonio del Norte, Mercedes de Oriente, Santa Rosita, San Juan de la Paz y San José de los Llanos, entre muchas comunidades cercanas.
En el sector de Santa Cruz de Yojoa, se realizarán trabajos en el circuito CRL-301 de la subestación Cañaveral, con interrupciones de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. en comunidades como La Guama, Panacam, Santa Elena, San Bartolo, Nueva Esperanza, Monteverde, Las Conchas, Taulabé, San Antonio, El Diviso, Jardines, San José de la Cuesta, Río Bonito, Palmichal, Carrizales, El Cedral, El Peñón, Los Manzanos, Liquidámbar, Los Llanos, La Esperanza, Meámbar, San Isidro, Buenos Aires y La Pimienta, entre otras.
En El Progreso y El Negrito, Yoro, también se realizarán trabajos en el circuito PGR-L318 de la subestación El Progreso, afectando de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. a sectores como colonia Núñez, aldea Buenos Aires, aldea Fuerzas Vivas, Crucitas 1, 2 y 3, San José del Negrito, aldea El Congo, aldea Mico Quemado, Santa Lucía y El Rodeo, además de zonas cercanas.
En la región occidental del país, específicamente en Santa Rosa, se desarrollarán labores en el circuito LEC-L357 de la subestación La Entrada, con cortes de 9:00 a.m. a 3:00 p.m..
Las interrupciones afectarán el municipio de La Encarnación, Ocotepeque, incluyendo su casco urbano y aldeas como Las Delicias, El Limoncito, El Naranjo, San Antonio y Sesesmiles.
También se verá impactado el municipio de San Fernando, con sectores como El Manzano, El Rosario, Nuevo Espíritu, Queseras, San Antonio Curarén, Santa Inés y Sulay, así como el municipio de Cabañas, Copán, donde el corte abarcará el casco urbano y aldeas como Barbasco, Descombros, Guarumal, La Cumbre, Las Juntas, La Esperanza, Miramar, Mirasolito, Motagua, Pinalito, Platanares, Pueblo Viejo y Río Negro, entre otros caseríos.
En Puerto Cortés, el mantenimiento se realizará en el circuito TSZ-L224 de la subestación Térmica Sulzer, con interrupciones de 9:00 a.m. a 3:00 p.m..
El corte afectará el sector hotelero y playas municipales, incluyendo Hotel Costa Azul, Hotel Costa Mar, Hotel Villas del Sol, además de la gasolinera UNO, hospital del área, Cervecería Hondureña, Base Naval, restaurante El Delfín, supermercado Ocotepeque, Banco de Occidente en El Porvenir, así como barrios como El Porvenir, Río Mar y Cienaguita, entre otros sectores cercanos.
Los trabajos forman parte del mantenimiento general de los circuitos eléctricos, por lo que se recomienda a los residentes y comercios de estas zonas tomar las medidas necesarias ante la interrupción temporal del servicio.