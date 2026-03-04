Asfura viaja a EE UU para formalizar el retorno al CIADI y asistir a cumbre con Trump

Tegucigalpa, Honduras

El presidente de la República, Nasry Asfura, partió rumbo a Estados Unidos desde el aeropuerto internacional de Palmerola, en Comayagua, para participar en una reunión hemisférica convocada por el mandatario norteamericano, Donald Trump. El jefe de Estado viaja acompañado por la canciller Mireya Agüero, el embajador de Honduras en Washington, Roberto Flores Bermúdez, el presidente del Banco Central de Honduras, Roberto Lagos, y el secretario de Finanzas, Emilio Hércules, quienes integran la comitiva oficial que representará al país en el encuentro internacional programado para este sábado 7 de marzo. La agenda del presidente Asfura contempla varias actividades previas a la cumbre hemisférica en Miami, donde se reunirán líderes y gobernantes aliados de Estados Unidos para discutir temas estratégicos de cooperación regional.

En la reunión hemisférica también han sido invitados varios líderes de la región, entre ellos el mandatario argentino Javier Milei, el presidente salvadoreño Nayib Bukele, el gobernante ecuatoriano Daniel Noboa, el jefe de Estado paraguayo Santiago Peña y el líder político boliviano Rodrigo Paz Pereira, en un encuentro que busca reforzar alianzas estratégicas entre Estados Unidos y América Latina.

La partida desde Palmerola marca el inicio de un viaje considerado importante para la política exterior hondureña, no solo por la reunión con Trump, sino también por una gestión de carácter económico y jurídico que el gobierno de Asfura ha priorizado desde el inicio de su administración. Una de las tareas más relevantes del mandatario durante su estancia en Estados Unidos será la formalización del regreso de Honduras al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), organismo de arbitraje del Grupo del Banco Mundial que facilita la solución de controversias entre Estados e inversionistas extranjeros. Este paso, previsto para el jueves 5 de marzo en la sede del Banco Mundial en Washington, D.C., es considerado por el Ejecutivo como un gesto para fortalecer la confianza de los inversionistas en el país y mejorar la seguridad jurídica para proyectos y capitales foráneos.