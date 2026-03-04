Consejo de Ministros crea la Oficina Presidencial de Comercio Exterior

Tegucigalpa

El presidente de la República, Nasry Asfura, celebró ayer martes en Casa Presidencial el segundo Consejo de Ministros de su administración, en el que se aprobó el decreto ejecutivo PCM-006-2026 mediante el que se crea la Oficina Presidencial de Comercio Exterior (OPCE), ente destinado para coordinar y dirigir la política comercial de Honduras.

La Oficina Presidencial de Comercio Exterior funcionará como un ente desconcentrado de la Presidencia de la República, encargado de la formulación y evaluación de la política de comercio exterior, así como de la administración general del régimen de comercio exterior del país, de acuerdo con el decreto ejecutivo aprobado en la sesión.

Dicha oficina estará a cargo de un comisionado presidencial con rango de secretario de Estado, quien reportará directamente al presidente de la República.