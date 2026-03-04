Consejo de Ministros crea la Oficina Presidencial de Comercio Exterior

El presidente de la República, Nasry Asfura, celebró ayer martes en Casa Presidencial el segundo Consejo de Ministros de su administración, en el que se aprobó el decreto ejecutivo PCM-006-2026 mediante el que se crea la Oficina Presidencial de Comercio Exterior (OPCE), ente destinado para coordinar y dirigir la política comercial de Honduras.
La Oficina Presidencial de Comercio Exterior funcionará como un ente desconcentrado de la Presidencia de la República, encargado de la formulación y evaluación de la política de comercio exterior, así como de la administración general del régimen de comercio exterior del país, de acuerdo con el decreto ejecutivo aprobado en la sesión.
Dicha oficina estará a cargo de un comisionado presidencial con rango de secretario de Estado, quien reportará directamente al presidente de la República.
El decreto también establece que todas las funciones de la Subsecretaría de Integración Económica y Comercio Exterior de la Secretaría de Desarrollo Económico serán asumidas por la Oficina Presidencial de Comercio Exterior a partir de la entrada en vigencia de la normativa.
En ese sentido, se trasladan a la OPCE la Dirección General de Integración Económica y Política Comercial, la Dirección General de Administración y Negociación de Tratados y la Misión Permanente de Honduras ante la Organización Mundial del Comercio (OMC), dependencias que anteriormente formaban parte de la estructura de la Subsecretaría de Integración Económica y Comercio Exterior.
El decreto que sustenta esta decisión destaca que el sector externo representa un pilar fundamental para la economía hondureña, considerando que el valor de las exportaciones equivale en promedio al 43 % del Producto Interno Bruto (PIB) en los últimos 15 años, mientras que el índice de apertura comercial ronda el 106 % durante el mismo período.