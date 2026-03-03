Héroes entre cenizas: Bomberos salvaron un 60% del hotel Fantasy Island de Roatán

Roatán, Islas de la Bahía

Más de seis horas necesitó el Cuerpo de Bomberos de Roatán y Santos Guardiola para controlar el incendio que la noche del lunes consumió gran parte de la infraestructura del hotel Fantasy Island, un ícono de la hospitalidad en la isla que opera desde 1989. El siniestro se prolongó hasta las 2:00 de la madrugada del martes y dejó millonarias pérdidas, además de generar preocupación por su impacto en el turismo local.

El fuego arrasó con áreas clave del hotel, ubicado en un cayo de French Harbour. De las 115 habitaciones del complejo, 36 fueron reducidas a cenizas. También quedaron destruidos el área de restaurantes, bares, la cocina, el salón de eventos y la recepción. A pesar de la magnitud del incendio, el Cuerpo de Bomberos logró evitar que las llamas consumieran el resto del complejo.

Unas 80 habitaciones y otras zonas del hotel lograron salvarse, lo que permitió preservar más del 60% de la capacidad de hospedaje.“Se logró salvaguardar un área de fauna silvestre que reside en el cayo. Las oficinas administrativas también fueron protegidas del fuego”, explicó Franklin Borjas, capitán del Cuerpo de Bomberos. El combate al incendio se convirtió en una carrera contra el tiempo y múltiples obstáculos. La alerta fue recibida a las 8:30 de la noche del lunes y el control total del fuego se alcanzó a las 2:00 de la madrugada. “Tuvimos la dificultad de circular con las cisternas debido a que el puente de acceso estaba en mal estado, lo que complicó el flujo de agua hacia el complejo”, detalló Borjas. La Alcaldía Municipal de Roatán también apoyó en las labores de control del incendio, proporcionando agua mediante embarcaciones. Al momento del siniestro, unos 60 huéspedes se encontraban en las instalaciones.