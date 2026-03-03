  1. Inicio
Incendio en Fantasy Island consumió 36 habitaciones, tres bares, el lobby y restaurantes

El incendio que duró más de seis horas redujo a cenizas 36 habitaciones y varias áreas del hotel en Roatán

  • Actualizado: 03 de marzo de 2026 a las 09:26 -
  • Carlos Molina
Vista aérea muestra las piscinas del hotel Fantasy Island intactas, mientras a su alrededor se observan estructuras reducidas a cenizas tras el incendio registrado en French Harbour, Roatán.

 Foto: Cortesía arcplusnews
Roatán, Honduras

Tras más de seis horas de intensa lucha contra el fuego, autoridades revelaron el impacto del siniestro que devastó parte del emblemático Hotel Fantasy Island, ubicado en French Harbour, Roatán, la noche del lunes.

De acuerdo con el informe preliminar, el incendio destruyó áreas vitales del complejo. Se quemaron 36 de las 108 habitaciones, el lobby, tres bares, locales de venta de artesanías, el salón de eventos y los restaurantes, que fueron reducidos a cenizas.

Testigos señalan que el incendio en Fantasy Island habría iniciado en la cocina

Afortunadamente, el área administrativa y la zona de buceo no sufrieron daños.

Los daños provocados por el fuego dejaron amplias áreas del complejo hotelero completamente calcinadas, contrastando con la zona de playa y piscina que no sufrió afectaciones visibles.

 (Foto: Cortesía arcplusnews)

Al momento del incendio, en el hotel se encontraban unos 60 huéspedes, quienes fueron reubicados en hoteles vecinos. Muchos turistas perdieron maletas y pasaportes, ya que la rapidez de las llamas les impidió ingresar a sus habitaciones para rescatar sus pertenencias.

“Ya hablamos a Cancillería y nos apoyarán con los extranjeros. Estuvimos apoyando durante el incendio al Cuerpo de Bomberos”, manifestó Stefen García, diputado por Islas de la Bahía.

Desde el aire se aprecia la magnitud del siniestro que consumió parte del Hotel Fantasy Island.

 (Foto: Cortesía arcplusnews)

El Cuerpo de Bomberos recibió la alerta alrededor de las 7:00 p.m., y las labores de control se extendieron hasta la 1:00 a.m. de este martes.

Wilmer Guerrero, comandante del Cuerpo de Bomberos, detalló que el acceso fue el mayor reto: “Se nos dificultó obtener agua porque para llegar al hotel había que pasar por un puente de madera que estaba en mal estado, y las cisternas cargadas no podían pasar por ahí”.

Carlos Molina
Carlos Molina
carlos.molina@laprensa.hn

Periodista La Prensa, cobertura de noticias generales asignado al litoral Atlántico y con más 20 años de experiencia en periodismo escrito, radial y televisivo.

