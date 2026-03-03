Incendio en Fantasy Island consumió 36 habitaciones, tres bares, el lobby y restaurantes

Roatán, Honduras

Tras más de seis horas de intensa lucha contra el fuego, autoridades revelaron el impacto del siniestro que devastó parte del emblemático Hotel Fantasy Island, ubicado en French Harbour, Roatán, la noche del lunes. De acuerdo con el informe preliminar, el incendio destruyó áreas vitales del complejo. Se quemaron 36 de las 108 habitaciones, el lobby, tres bares, locales de venta de artesanías, el salón de eventos y los restaurantes, que fueron reducidos a cenizas.

Afortunadamente, el área administrativa y la zona de buceo no sufrieron daños.

Al momento del incendio, en el hotel se encontraban unos 60 huéspedes, quienes fueron reubicados en hoteles vecinos. Muchos turistas perdieron maletas y pasaportes, ya que la rapidez de las llamas les impidió ingresar a sus habitaciones para rescatar sus pertenencias. “Ya hablamos a Cancillería y nos apoyarán con los extranjeros. Estuvimos apoyando durante el incendio al Cuerpo de Bomberos”, manifestó Stefen García, diputado por Islas de la Bahía.