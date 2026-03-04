JOH rompe el silencio y arremete contra Rixi Moncada y Marlon Ochoa

Tegucigalpa

El expresidente Juan Orlando Hernández reapareció en la red social X para lanzar una fuerte ofensiva contra la excandidata presidencial de Libre, Rixi Moncada, y su representante ante el CNE, Marlon Ochoa, a quienes mandó a "buscar oficio" tras las declaraciones recientes. Ayer, durante el foro televisivo de Frente a Frente, Marlon Ochoa dijo que quieren atentar contra su vida por lo ocurrido en el proceso electoral de 2025: “Quieren eliminarme para eliminar todo vestigio de fraude de las elecciones de noviembre de 2025”. Asimismo, expresó que el exmandatario Juan Orlando Hernández retornará al país para buscar nuevamente la presidencia en las elecciones de 2029. “Viene Juan Orlando Hernández para inscribirse en las elecciones de 2029. Ellos saben que yo no me voy a prestar para ejecutar algo inconstitucional, como sería la inscripción de alguien que ya fue presidente”.

Por su parte, Hernández aseguró que "ya es suficiente" y calificó de "atolondrados" a los líderes oficialistas tras lo que él considera un "contundente rechazo del pueblo" en las urnas. Para JOH, el obtener apenas un 19% de los votos siendo el partido de gobierno es un mensaje claro que Libre intenta ocultar. "Entiendo que busquen a quién culpar por su derrota, pero aquí los únicos responsables son ustedes", sentenció JOH, acusándolos de usar su nombre como "cortina de humo" para desviar la atención de sus propios fracasos. De acuerdo a JOH, "hoy muchos hondureños se preguntan" lo siguiente: "¿Se les olvidó el narcovideo? ¿Intentan desviar la atención de sus verdaderos vínculos en Honduras y con el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela? ¿Temen enfrentar las consecuencias de haber intentado robarse las elecciones al estilo del propio Maduro? ¿Están enfocados en dividir al Partido Nacional con ayuda interna y de sus posibles aliados de siempre? ¿O se resisten a creer que su narrativa ha quedado al descubierto y suponen que, al mantenerla vigente, se olvidará el desastre de gobierno que protagonizaron?"

"No tengo interés en la política"

Pese a la contundencia de sus palabras, Hernández fue enfático en asegurar que su etapa en la arena electoral ha terminado. "No tengo interés en participar en política. Mi familia y yo estamos enfocados en priorizar y valorar cada momento juntos", afirmó, aunque advirtió que ha decidido "contar la verdad", sin importar a quién incomode. La reacción de Hernández surge en un momento de alta tensión política, donde el oficialismo y la oposición se culpan mutuamente por el desolador panorama electoral que dejó el último proceso.