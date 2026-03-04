El vaciado telefónico, clave en el juicio contra Katherine Romero por abuso a menores

San Pedro Sula, Honduras ​​​​​

Testimonios de las víctimas, mensajes implícitos y evaluaciones psicológicas forman parte de los 20 medios de prueba con los que el Ministerio Público (MP) asegura contar para lograr una condena contra Katherine Yulibeth Romero Sorto (de 28 años), acusada de abusar sexualmente de sus dos hijastros menores de edad.

Fiscales que llevan el caso, y que entre el lunes y ayer comparecieron en el juicio oral y público ante una terna de jueces en la sala cuarta de los juzgados sampedranos, indicaron que cuentan con los elementos necesarios para obtener una sentencia condenatoria contra la joven.

La acusada enfrenta los delitos de violación continuada calificada y otras agresiones sexuales calificadas continuadas.