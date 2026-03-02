46 comisiones en 16 años: ¿qué gobierno ha intervenido más instituciones?

La reiterada práctica de instalar juntas interventoras ha sido criticada por distintos sectores de la sociedad que exigen resultados visibles y que estos sean conocidos por la ciudadanía, cumpliendo con el principio de transparencia.Omar García, experto en temas de gobernabilidad, manifestó que a lo largo de los años las comisiones interventoras terminan convirtiendo en "una herramienta de colocación de puestos improductiva, inútil y estéril", mencionando que a su vez estas dejan en un mal mensaje que refleja que no hay confianza con las autoridades actuales.Recordó que las figuras interventoras fungen como auditores de la institución, pero reprochó que pese a este rol no haya claridad sobre sus alcances y logros en sus funciones."No se ha visto un informe oportuno que ratifique o sancione el desempeño de los funcionarios nombrados para el período constitucional o institucional en el que están en funciones", declaró.Con esta postura coincidió el <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laprensa.hn/honduras/carlos-umana-pide-restablecer-sistema-votacion-electronica-congreso-nacional-JI29476395" target="_blank">diputado liberal Carlos Umaña</a>, quien opinó que "el tiempo ha dicho que no han surtido efecto en ninguna de las instituciones donde ha habido intervención. No he visto una comisión interventora que que haya dado resultados y siguen los problemas".También cuestionó el alto costo que representa la masa salarial de los comisionados interventores, comentando que estos sueldos llegan a ser superiores que los de los mismos titulares de las instituciones. "Las juntas interventoras lo que engruesan son los gastos operativos porque ganan muy bien los interventores", arguyó el congresista.