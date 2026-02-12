Congreso Nacional ordena la intervención de la Universidad Nacional de Agricultura

Tegucigalpa

El Congreso Nacional aprobó esta noche la intervención de la Universidad Nacional de Agricultura (UNAG), suspendiendo atribuciones clave del Consejo Superior Universitario (CSU) y creando una Comisión para la Gestión Universitaria que asumirá el control administrativo de la institución durante 12 meses.

La medida establece que la nueva comisión ejercerá funciones que hasta ahora correspondían al CSU, específicamente las contempladas en el artículo 39, incisos a), b), c), h) e i) del Estatuto de la UNAG, publicado en el diario oficial La Gaceta número 34,525 del 23 de diciembre de 2017.

Mientras se designan el Consejo Superior Universitario, la Junta de Dirección Universitaria (JDU) y la Rectoría, este órgano temporal se convertirá en la máxima autoridad administrativa de la universidad.

El decreto también ordena la realización de una auditoría forense sobre el manejo de los recursos públicos recibidos por la institución en los últimos cinco años.

Este proceso se desarrollará a través del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) y otras entidades externas, con el fin de garantizar la transparencia en la gestión financiera y en los procesos de elección de autoridades universitarias.