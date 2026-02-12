Autorizan visitas familiares y conyugales en centros penales para este 14 de febrero

Tegucigalpa

Según el comunicado oficial, las visitas se desarrollarán el viernes 13, sábado 14, domingo 15 y lunes 16 de febrero, en horarios establecidos por cada centro penal.

El Instituto Nacional Penitenciario (INP) informó ayer miércoles que para este fin de semana están autorizadas las visitas familiares y conyugales en los 21 centros penitenciarios de Honduras , bajo estrictas medidas y con respeto a los derechos humanos de las personas privadas de libertad.

En cuanto a las visitas familiares, el INP establece el siguiente orden: Támara, PNFAS, Yoro, Gracias, Copán, Choluteca, Marcala, Tela, Puerto Lempira, La Paz (especial sábado), Olanchito, Juticalpa (sábado), Danlí (domingo), El Porvenir (domingo) y Nacaome.

Para las visitas conyugales: Ocotepeque, El Progreso, Siria, Comayagua, Ilama, Morocelí (viernes a lunes), Puerto Lempira (viernes), Choluteca (viernes), Danlí, El Porvenir (sábado), Nacaome (sábado), Olanchito, Juticalpa (domingo) y La Paz (viernes y domingo).

Asimismo, para las visitas familiares, los visitantes deben presentar su cédula o DNI, mientras que para la visita conyugal, además del DNI, será necesario presentar el carné vigente o vencido.

En caso de tratarse de la primera visita por parte del cónyuge o pareja, deberá presentarse el DNI y una copia del acta de matrimonio. Además, se deberá coordinar con el Consejo Técnico Interdisciplinario (CTI) para obtener el carné correspondiente que permita realizar la visita conyugal. Dicho trámite es completamente gratuito, afirmó el INP.

El INP también indicó que se permitirá el ingreso de hijos e hijas de las personas privadas de libertad y agregó que los visitantes deberán llevar la porción de alimentos que consumirán durante su permanencia en los recintos.

La institución reiteró que cualquier alteración del orden por parte de las personas privadas de libertad o sus familiares podría derivar en la suspensión inmediata de las visitas hasta que se restablezcan las condiciones adecuadas.