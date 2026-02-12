Honduras recibe dos helicópteros Airbus H145 para emergencias

Las Fuerzas Armadas de Honduras informaron sobre el arribo al país de dos helicópteros Airbus H145 D3, comprados a la compañía Airbus y enviados desde Frankfurt, Alemania.
Esta nueva entrega fortalece el recibimiento de otros dos helicópteros Airbus H-145, recibidos en el año 2024. Los cuatro helicópteros serán utilizados para el cumplimiento de las misiones encomendadas, en beneficio de la seguridad, el desarrollo y el bienestar del pueblo hondureño.
Según informó Mario Rivera, portavoz de las Fuerzas Armadas, en un plazo aproximado de dos semanas, los helicópteros estarán disponible. Además, fueron enviadas a la capital, donde serán ensambladas antes de iniciar operaciones.
“Estas aeronaves vienen procedentes de Alemania y ya fueron trasladadas a la capital, donde serán ensambladas. En aproximadamente dos semanas, estarán en operaciones cumpliendo varias misiones”, manifestó Rivera.
De acuerdo con el portavoz, los helicópteros fortalecerán la capacidad de respuesta ante emergencias y las tareas de seguridad nacional. Entre sus funciones se incluyen el combate y control de incendios forestales, la lucha contra el narcotráfico, evacuaciones aeromédicas y el transporte de ayuda humanitaria en situaciones de desastre.
Rivera explicó que el proyecto inicial contemplaba la adquisición de seis unidades; sin embargo, finalmente se concretó la compra de cuatro. “El proceso de adquisición contempla la compra de estas cuatro aeronaves Airbus H145. El proyecto original era para seis, pero fue modificado”, afirmó.
#FortalecimientoInstitucional || Como parte del proceso de fortalecimiento de las capacidades aéreas de la institución castrense, #FFAA, a través de la @AereaHn, recibieron el arribo al país de dos helicópteros Airbus H-145D3, los cuales aterrizaron en el Aeropuerto Internacional...
Las aeronaves arribaron al país a bordo de un Boeing 747-400, pilotado por el capitán hondureño José Alvarado, según detallaron las Fuerzas Armadas.
Asimismo, el portavoz descartó que exista un plan inmediato para adquirir otras dos aeronaves en 2027. “No está previsto adquirir más en este momento”, concluyó Rivera.
Los primeros dos helicópteros adquiridos
Según los documentos de contratación, cada helicóptero adquirido a la empresa francesa Airbus Helicopters SAS tuvo un costo de 11.5 millones de dólares, mientras que la capacitación de pilotos y técnicos representó un gasto adicional de 1.25 millones de dólares.
En diciembre de 2024 arribaron al país los primeros dos Airbus H145, transportados en un Boeing 747 procedente de Frankfurt, Alemania, que aterrizó en la terminal internacional Ramón Villeda Morales. Las aeronaves fueron recibidas por Rixi Moncada, entonces ministra de Defensa, quien también participó en las pruebas técnicas realizadas en Alemania.
Los dos primeros helicópteros, ya en operación, están registrados como FAH-990 y FAH-991, y realizaron maniobras aéreas el pasado 15 de septiembre de 2025, durante los actos del Día de la Independencia, en el Estadio Nacional de Tegucigalpa.