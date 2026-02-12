Honduras recibe dos helicópteros Airbus H145 para emergencias

Tegucigalpa, Honduras.

Las Fuerzas Armadas de Honduras informaron sobre el arribo al país de dos helicópteros Airbus H145 D3, comprados a la compañía Airbus y enviados desde Frankfurt, Alemania.

Esta nueva entrega fortalece el recibimiento de otros dos helicópteros Airbus H-145, recibidos en el año 2024. Los cuatro helicópteros serán utilizados para el cumplimiento de las misiones encomendadas, en beneficio de la seguridad, el desarrollo y el bienestar del pueblo hondureño.

Según informó Mario Rivera, portavoz de las Fuerzas Armadas, en un plazo aproximado de dos semanas, los helicópteros estarán disponible. Además, fueron enviadas a la capital, donde serán ensambladas antes de iniciar operaciones.

“Estas aeronaves vienen procedentes de Alemania y ya fueron trasladadas a la capital, donde serán ensambladas. En aproximadamente dos semanas, estarán en operaciones cumpliendo varias misiones”, manifestó Rivera.