Ganaderos cifran sus esperanzas en el Gobierno tras décadas de abandono

La Ceiba, Atlántida

El sector ganadero del litoral atlántico ha alzado su voz para manifestar el abandono que, según sus representantes, sufrió por parte de administraciones pasadas, depositando ahora su confianza en la gestión del nuevo presidente de la República, Nasry Asfura. Margarito Vásquez, electo el pasado domingo como presidente de la Asociación de Ganaderos y Agricultores de Atlántida (AGAA) en sustitución de Domingo Henríquez, fue contundente al señalar la situación actual del rubro. “Hemos estado olvidados aquí en el litoral Atlántico; sin embargo, tenemos la esperanza de que con el nuevo presidente recibiremos el apoyo necesario”, afirmó Vásquez.

La confianza de los ganaderos no es casualidad. Vásquez destacó que el sector cuenta con “dos piezas clave” dentro del Congreso Nacional: dos expresidentes de la AGAA ocupan actualmente curules en el Legislativo, Domingo Henríquez (Partido Liberal) y Juan Sauceda (Partido Nacional).

“Estoy seguro de que ellos van a gestionar proyectos en favor del rubro ganadero ante el Gobierno”, agregó el dirigente, subrayando que la presencia de estos diputados es una garantía para que las necesidades del campo sean escuchadas en la capital. No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción, Gracias por seguir La prensa HN. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Suscribirse

Apuesta por la genética y la productividad

Durante su gestión de dos años, Vásquez tiene una visión clara: evolucionar a través de la tecnología y la genética. El objetivo es transformar las unidades productivas para alcanzar niveles de alta productividad que permitan competir en el mercado actual.

Las prioridades de la nueva junta directiva incluyen el mejoramiento genético, para elevar la calidad del hato ganadero, y la nutrición bovina, con el objetivo de optimizar la dieta de los animales y mejorar su rendimiento. También se contempla la construcción de silos como alternativa alimentaria para el verano, así como la implementación de sistemas de riego para garantizar agua en las fincas durante las épocas de sequía.

Estabilidad en los precios