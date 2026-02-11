  1. Inicio
Estas colonias estarán sin energía el día de los enamorados

Los cortes de energía afectarán a varias colonias y comercios este jueves 12 y sábado 14 de febrero

  • Actualizado: 11 de febrero de 2026 a las 17:50 -
  • Jacqueline Molina
Personal de la Enee realiza trabajo de mantenimiento en una colonia de San Pedro Sula.

 Foto: LA PRENSA
San Pedro Sula, Honduras.

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) anunció cortes de energía para mañana jueves 12 y el sábado 14 de febrero, día en que se celebra al amor y la amistad en Honduras.

La estatal eléctrica informó a través de sus canales oficiales que esto se debe a que realizarán trabajos de mantenimiento en distintas subestaciones y líneas de transmisión.

De acuerdo con la programación, mañana se suspenderá el suministro eléctrico en los circuitos L220 y L221 de la subestación El Estadio en horario de 8:30 a.m. a 5:30 p.m, afectando a más de diez colonias.

Entre estas se encuentran la colonia Maranatha, Villa Ernestina II, Durpasa, residencial Valle Escondido, Brisas del Polvorín, Perfecto Vásquez, residencial Villas del Valle, la colonia Municipal y El Periodista. También se verá afectada Villa Asturias I y II, Miguel Ángel Pavón I y II, Brisas del Merendón, El Paraíso y Valle Escondido.

Asimismo, los caseríos Hacienda San Antonio y Hacienda San Jorge tendrán suspensión del servicio, al igual que importantes puntos comerciales e industriales, como Blue Warehouse, Tranycop, la bodega de Walmart, la bodega de Nestlé, Inhdelva y la bomba de agua de la familia Giacomán.

Congreso Nacional aprueba amnistías energéticas, vehiculares, municipales y tributarias

Mientras que para el sábado 14 de febrero se han programado cortes en los circuitos L269, L270, L213 y una sección del L214 de la subestación Bella Vista, debido a trabajos de mantenimiento en el transformador de potencia desde las 7:00 a.m. a 1:00 p.m.

Las colonias afectadas durante esta jornada son Bella Vista, Lomas de Bella Vista, Juan Lindo, Continental, Potosí, aldea Santa Ana, Peña Blanca, Miramelinda y Gracias a Dios.

También se verá interrumpido el servicio eléctrico en el hospital Mario Catarino Rivas, la Escuela Internacional San Pedro Sula, la Plaza Pedregal y la colonia Figueroa.

A su vez, estarán sin electricidad los barrios Río de Piedras, Lempira, El Benque, Medina y Suyapa, la colonia Trejo, Malecón y el bulevar Morazán.

La Enee recomienda tomar precauciones y planificar con anticipación el uso de electricidad durante estas fechas.

Jacqueline Molina
Jacqueline Molina
denia.molina@laprensa.hn

Licenciada en Periodismo egresada de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah). Periodista multimedia con experiencia en noticias económicas, salud, historias humanas, cambio climático y biodiversidad. Parte del equipo de LA PRENSA desde 2022.

