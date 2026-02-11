Estas colonias estarán sin energía el día de los enamorados

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) anunció cortes de energía para mañana jueves 12 y el sábado 14 de febrero, día en que se celebra al amor y la amistad en Honduras.
La estatal eléctrica informó a través de sus canales oficiales que esto se debe a que realizarán trabajos de mantenimiento en distintas subestaciones y líneas de transmisión.
De acuerdo con la programación, mañana se suspenderá el suministro eléctrico en los circuitos L220 y L221 de la subestación El Estadio en horario de 8:30 a.m. a 5:30 p.m, afectando a más de diez colonias.
Entre estas se encuentran la colonia Maranatha, Villa Ernestina II, Durpasa, residencial Valle Escondido, Brisas del Polvorín, Perfecto Vásquez, residencial Villas del Valle, la colonia Municipal y El Periodista. También se verá afectada Villa Asturias I y II, Miguel Ángel Pavón I y II, Brisas del Merendón, El Paraíso y Valle Escondido.
Asimismo, los caseríos Hacienda San Antonio y Hacienda San Jorge tendrán suspensión del servicio, al igual que importantes puntos comerciales e industriales, como Blue Warehouse, Tranycop, la bodega de Walmart, la bodega de Nestlé, Inhdelva y la bomba de agua de la familia Giacomán.
Mientras que para el sábado 14 de febrero se han programado cortes en los circuitos L269, L270, L213 y una sección del L214 de la subestación Bella Vista, debido a trabajos de mantenimiento en el transformador de potencia desde las 7:00 a.m. a 1:00 p.m.
Las colonias afectadas durante esta jornada son Bella Vista, Lomas de Bella Vista, Juan Lindo, Continental, Potosí, aldea Santa Ana, Peña Blanca, Miramelinda y Gracias a Dios.
También se verá interrumpido el servicio eléctrico en el hospital Mario Catarino Rivas, la Escuela Internacional San Pedro Sula, la Plaza Pedregal y la colonia Figueroa.
A su vez, estarán sin electricidad los barrios Río de Piedras, Lempira, El Benque, Medina y Suyapa, la colonia Trejo, Malecón y el bulevar Morazán.
La Enee recomienda tomar precauciones y planificar con anticipación el uso de electricidad durante estas fechas.