Estas colonias estarán sin energía el día de los enamorados

San Pedro Sula, Honduras.

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) anunció cortes de energía para mañana jueves 12 y el sábado 14 de febrero, día en que se celebra al amor y la amistad en Honduras.

La estatal eléctrica informó a través de sus canales oficiales que esto se debe a que realizarán trabajos de mantenimiento en distintas subestaciones y líneas de transmisión.

De acuerdo con la programación, mañana se suspenderá el suministro eléctrico en los circuitos L220 y L221 de la subestación El Estadio en horario de 8:30 a.m. a 5:30 p.m, afectando a más de diez colonias.

Entre estas se encuentran la colonia Maranatha, Villa Ernestina II, Durpasa, residencial Valle Escondido, Brisas del Polvorín, Perfecto Vásquez, residencial Villas del Valle, la colonia Municipal y El Periodista. También se verá afectada Villa Asturias I y II, Miguel Ángel Pavón I y II, Brisas del Merendón, El Paraíso y Valle Escondido.

Asimismo, los caseríos Hacienda San Antonio y Hacienda San Jorge tendrán suspensión del servicio, al igual que importantes puntos comerciales e industriales, como Blue Warehouse, Tranycop, la bodega de Walmart, la bodega de Nestlé, Inhdelva y la bomba de agua de la familia Giacomán.