Congreso Nacional aprueba amnistías energéticas, vehiculares, municipales y tributarias

Tegucigalpa, Honduras

Entre las disposiciones más relevantes figura la extensión de la amnistía tributaria, que inicialmente estaba prevista por dos meses y ahora se aplicará por un período de cuatro meses a partir de la vigencia del decreto, permitiendo a los contribuyentes ponerse al día sin el pago de multas, recargos ni intereses.

El Congreso Nacional aprobó este martes 3 de febrero un amplio paquete de amnistías que busca aliviar la carga financiera de miles de ciudadanos y empresas, al extender y ampliar beneficios en materia tributaria, energética, migratoria, vehicular, de telecomunicaciones y servicios de agua potable.

En materia migratoria, los diputados aprobaron prorrogar por un año más la amnistía, la cual estaba vigente hasta el 31 de diciembre de 2025, ampliando así el plazo para regularizar la situación de personas con trámites pendientes sin sanciones adicionales.

El decreto también contempla una amnistía energética a favor de los usuarios de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), aplicable a multas, recargos, intereses y obligaciones accesorias pendientes de pago.



Este beneficio estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2025, aunque el plazo para acogerse a la amnistía será de dos meses, durante los cuales los usuarios deberán cancelar el monto correspondiente al consumo de energía sin cargos adicionales. Asimismo, se autoriza la suscripción de convenios de pago bajo las condiciones que establezca la estatal eléctrica.

En el paquete legislativo también se incluyó la amnistía vehicular, dirigida a contribuyentes en mora o que no hayan cumplido con sus obligaciones tributarias ante el Instituto de la Propiedad (IP), correspondientes al período fiscal 2025 o años anteriores.



Durante un período de dos meses, los beneficiarios podrán cancelar la Tasa Única Anual por Matrícula de Vehículos, tasas registrales, vehiculares y viales municipales, libres de multas y sanciones.

De manera excepcional, el Congreso autorizó además un plazo de dos años para la importación, nacionalización y registro de vehículos, con o sin placas extranjeras, sin importar su origen o año de fabricación. En el caso de automóviles modelo 2010 o anteriores, se estableció un pago único de 10,000 lempiras, monto que incluye la matrícula vehicular correspondiente al año 2026.

El decreto también beneficia a los usuarios con deudas pendientes con la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel), quienes podrán cancelar los montos adeudados por servicios sin la aplicación de multas, recargos o intereses, así como suscribir convenios de pago, incluso si estos se realizan fuera del período de vigencia de la amnistía.

Finalmente, se concedió una amnistía para deudas por servicios de agua potable y saneamiento, aplicable a multas, recargos, intereses moratorios y costos por reconexión. El beneficio cubrirá saldos en mora acumulados hasta el 31 de diciembre de 2025 y podrá ser aprovechado durante un período de dos meses, independientemente de que el proveedor del servicio sea estatal, municipal, comunitario o privado.

Las autoridades legislativas señalaron que este paquete de amnistías tiene como objetivo facilitar la recuperación económica, fortalecer la recaudación y brindar una oportunidad a los ciudadanos para regularizar sus obligaciones sin cargas adicionales.