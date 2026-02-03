Sale a la luz el motivo del asesinato de comerciante vinculado al crimen de Roxy

Durante las indagaciones realizadas por la Policía Nacional en el entorno personal del comerciante Jairo Juárez Santiago, surgieron varias hipótesis sobre el móvil de su crimen. Tras su muerte, salió a luz pública su relación sentimental con la ejecutiva Marbely Roxana Castro Rivera.
De forma preliminar, las investigaciones se orientaron a posibles conflictos relacionados con su actividad económica, ya que Juárez Santiago se dedicaba a la comercialización de madera.
Otra línea de investigación abierta por las autoridades vincula el asesinato del comerciante con el crimen de la ejecutiva Marbely Roxana Castro Rivera, ocurrido el 12 de diciembre de 2023 en el bulevar Los Caminantes, a pocas cuadras de donde posteriormente fue ultimado Juárez Santiago el 23 de diciembre de 2023.
La hipótesis de la posible implicación del comerciante en la muerte de la joven surgió debido a que, según las averiguaciones policiales, la ejecutiva habría sido asesinada por encargo de Jairo Juárez Santiago, con quien mantenía una relación sentimental.
Las autoridades informaron que en el expediente investigativo del asesinato de la ejecutiva figura Jairo Juárez Santiago como autor intelectual del crimen. De acuerdo con la Policía, existen pruebas técnico-científicas y testificales, entre ellas videos, que lo incriminan como la persona que ordenó el homicidio.
Las pesquisas establecen que Jairo Juárez Santiago citó a la joven, a quien le decían Roxy, en el lugar donde posteriormente ocurrió el crimen. Previo al asesinato, ambos se reunieron durante unos diez minutos en un café de la zona.
Tras salir del establecimiento, la ejecutiva se subió a su vehículo, mientras que Juárez Santiago abordó brevemente el asiento trasero, desde donde pudo ser visto por el sicario. Posteriormente, descendió del automóvil, lo que habría servido como señal de confirmación para el atacante de que la víctima era el objetivo.
Jairo Juárez Santiago se retiró del lugar y, minutos después, cuando la joven avanzó unos metros en su vehículo, fue acribillada por el sicario.
Instantes después del ataque, Juárez Santiago regresó al sitio del crimen en su vehículo, descendió del automóvil y, mezclado entre los curiosos, confirmó que la ejecutiva Roxy había fallecido antes de marcharse.
En relación con el asesinato de Jairo Juárez Santiago, la Policía informó que surgió una tercera línea de investigación vinculada a presuntos problemas de narcotráfico, la cual es la que prevalece entre las hipótesis manejadas del crimen.
Las investigaciones indican que este crimen también estaría relacionado con el asesinato de dos hermanos del comerciante y que los tres homicidios tendrían como motivación un ajuste de cuentas.