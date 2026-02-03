Derroche de bellezas para el Olimpia-América, invasión de mexicanos y figura presente

Te mostramos las mejores imágenes del ambiente previo al Olimpia vs América por la Copa de Campeones de la Concacaf y las chicas que enamoraron.
A partir de las 5:00 PM se abrieron los portones del Estadio Nacional y los aficionados comenzaron a llegar desde tempranas horas.
Hinchas de todas las edades arribaron al recinto capitalino para apoyar a su equipo favorito en la competencia de Concacaf.
Este pequeño mostró a la LENTE de LA PRENSA con orgullo su bandera del Olimpia. ¡Vive los colores de su equipo!
Pero los hinchas del cuadro Albo no estuvieron solos, ya que en las afueras del recinto capitalino, también hubo apoyo al América.
Los americanistas invadieron el recinto capitalino y mostraron su euforia en la previa del juego por la Copa de Campeones de la Concacaf.
¡Armaron una fiesta! Los aficionados del América de México hicieron su show antes de la hora inicial del juego ante Olimpia.
Hasta la presencia femenina de las Águilas tomó protagonismo y así fueron captadas por las cámaras de LA PRENSA.
Así se vivió la previa del juego entre Olimpia y América. Ambos se vuelven a ver las caras; su último cruce fue en 2021
Sin embargo, en la previa se vio mucha presencia femenina y las chicas robaron miradas fuera del Estadio Nacional.
Ella se mostró muy sonriente con el LENTE OPSA antes de ingresar al Estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa.
¿Hondureña o mexicana? No lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que la colocha robó miradas en el recinto capitalino.
Esta chica se robó las miradas en la previa del juego. Llegó acompañada al Estadio Nacional.
Otra de las chicas que fue capturada por la LENTE de OPSA. Ella llegó con su camisa del América y también lo hizo acompañada.
¡HERMOSA! Esta preciosa chica cautivo a muchos con su sonrisa y llegó al recinto bien equipada con los colores de su equipo.
Olimpia es local y es el único club de Centroamérica que le ha ganado tres veces al poderoso América.
Olimpia recibe al América en la ida de los 16avos de final de la Champions de Concacaf. Los Albos están siendo apoyados por sus hinchas.
Amigas y rivales: así posaron estas lindas chicas para la LENTE DE OPSA.
Las chumpas del Olimpia tampoco faltaron a la cita en el Estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa.
¡QUÉ HERMOSA! Esta chelita cautivó a los hinchas que se hicieron presentes en el Estadio Nacional.
Las chicas llegaron bien abrigadas al Estadio Nacional por el frente frío que azota el país.
El exfutbolista hondureño, Eduardo Bennett, también se hizo presente para este juego.
Estas chicas llegaron juntas al recinto capitalino. Los hinchas de los Albos arribaron a falta de varias horas del juego.
En las graderías también enamoraron. Ellas posaron para nuestras cámaras ya a la espera del gran duelo por la Copa de Campeones de la Concacaf.
¡QUÉ LINDA! Ella fue una de las chicas que cautivo en las graderías del Estadio Nacional.
¡UUUUFFFF! Otra de las hermosas damas que enamoraron en la previa del Olimpia vs América por la Copa de Campeones de la Concacaf.
¡DERROCHE DE BELLEZA EN EL NACIONAL! Ella fue una de las protagonistas en las graderías. Enamoró con su enorme sonrisa en el recinto capitalino.