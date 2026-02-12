Uno de los sospechosos del crimen de pareja en El Progreso llamó al 911, según la Policía

Asimismo, a los sospechosos se les incautó dos teléfonos celulares, uno de color gris y otro color azul, ambos con logotipo alusivo a la marca iPhone, los cuales serán sometidos a análisis digital para extraer información relevante. Las autoridades confirmaron que los detenidos fueron remitidos al Ministerio Público, instancia que continuará con el proceso legal correspondiente.