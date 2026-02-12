Uno de los sospechosos del crimen de pareja en El Progreso llamó al 911, según la Policía

La Policía Nacional capturó a dos personas sospechosas de suponerles responsables del asesinato de Sobeyda Rodríguez García y José Darío Caballero Zelaya en El Progreso, Yoro.
La acción fue ejecutada mediante un allanamiento con orden judicial en la Residencial La Granja, por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) en coordinación con la Unidad Metropolitana de Policía número 11 (UMEP-11).
Durante el registro del inmueble, los investigadores localizaron casquillos de arma de fuego en el interior de la vivienda, los cuales fueron debidamente asegurados como indicios relevantes para el proceso investigativo y su posterior análisis balístico.
Los detenidos son Ángel David Alvarado Sierra (46 años), de nacionalidad hondureña, originario y residente en el mismo sector donde se ejecutó la operación, y Gina Azucena Oveda (39 años), de nacionalidad estadounidense, también residente en la zona.
Ambos fueron requeridos como parte de una investigación en curso que busca esclarecer el doble crimen ocurrido en El Progreso, Yoro, y determinar el grado de participación de cada uno.
Como parte de las diligencias, la DPI está analizando una llamada realizada al sistema de emergencias 911 por el ahora detenido, quien habría reportado un supuesto hecho violento.
Las autoridades investigan si dicha comunicación fue falsa y si tuvo como finalidad desviar la atención policial tras el asesinato de las dos personas.
De manera paralela, equipos técnicos desarrollan labores de verificación y rastreo para ubicar y analizar los teléfonos celulares de las víctimas, con el objetivo de fortalecer las líneas de investigación.
La Policía Nacional destacó que la rápida activación de los equipos investigativos permitió actuar con prontitud tras registrarse el suceso, logrando identificar y ubicar a los sospechosos en un corto período de tiempo.
Durante la intervención también se decomisó un vehículo marca Toyota, modelo T/C Prado, color gris oscuro, año 2026, el cual habría sido utilizado tanto por las víctimas como por los sospechosos antes del hecho violento.
Asimismo, a los sospechosos se les incautó dos teléfonos celulares, uno de color gris y otro color azul, ambos con logotipo alusivo a la marca iPhone, los cuales serán sometidos a análisis digital para extraer información relevante. Las autoridades confirmaron que los detenidos fueron remitidos al Ministerio Público, instancia que continuará con el proceso legal correspondiente.
Los cuerpos sin vida de la pareja fueron encontrados la mañana del miércoles a la orilla de la carretera CA-13, en el municipio de El Progreso.
El hallazgo se registró en el tramo comprendido entre la colonia Núñez y la comunidad de Quebrada de Yoro, donde los cadáveres se encontraban entre la maleza a un costado de la vía.
Los cuerpos fueron avistados por conductores que transitaban por la zona, quienes dieron aviso inmediato a las autoridades. La pareja fue identificada como Sobeyda Rodríguez y Darío Caballero Zelaya, este último originario de la comunidad de Juncal, conocida como Rancho Kasandra, en Olanchito, Yoro.