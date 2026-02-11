Aprueban Ley de Emergencia Vial para intervenir carreteras del país

Tegucigalpa

La normativa que declara estado de emergencia vial a nivel nacional por un año y autoriza al Poder Ejecutivo a ejecutar de forma inmediata trabajos de mantenimiento, rehabilitación y control en la red vial del país, previo a la Semana Santa y de cara al próximo invierno. La aprobación en dispensa de debates se dio tras una jornada de socialización y consensos entre la junta directiva, jefes de bancada y la comisión de dictamen, en la que se incorporaron sugerencias de las distintas fuerzas políticas representadas en el Legislativo. El decreto obtuvo respaldo unánime, bajo el argumento de la urgencia que representa el deterioro de las carreteras y el impacto directo en la seguridad vial, la economía y la movilidad de la población. La nueva ley establece medidas excepcionales para ejecutar operativos de bacheo provisional, mantenimiento preventivo, señalización vial, dragado de ríos y cauces, reconstrucción de bordos, así como la construcción y ampliación de puentes en puntos estratégicos del país. Además, prioriza carreteras con alto flujo vehicular, rutas turísticas, corredores productivos y accesos a ciudades. Durante la sesión, el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, subrayó que la decisión responde a una demanda constante de la ciudadanía en todos los departamentos del país y que la aprobación del decreto no tiene un trasfondo partidario, sino de interés público.

“Esta ley especial tiene como objetivo darle mantenimiento a la red vial pavimentada en los diferentes departamentos del país. Esto es el primer paso para mejorar la infraestructura del país; el mantenimiento y reparación de carreteras, y más adelante, cuando aprobemos el Presupuesto General, ya se tendrá la proyección de las carreteras nuevas que el país necesita en distintos municipios y sectores”, expresó Zambrano. Destacó el trabajo de la comisión de dictamen y el proceso de consenso alcanzado, especialmente con la participación de la bancada del Partido Liberal, que solicitó espacio para revisar y aportar al proyecto antes de su votación final. “Las bancadas han estado consensuando y haciendo sugerencias. Lo que se busca es tener en buen estado las carreteras, porque esa es una obligación de un gobierno y también de este Congreso. La principal queja de nuestra gente en todos los departamentos del país es el mal estado de las carreteras, y por eso es importante darle respaldo al Poder Ejecutivo para que atienda este problema de manera inmediata”, añadió. El titular del Legislativo justificó la dispensa de debates al señalar que el país ya no puede seguir postergando una respuesta a la emergencia vial, especialmente ante la cercanía de la Semana Santa, periodo de alta movilidad en las carreteras. “Este decreto no solo contempla el tema de carreteras, también incluye una propuesta que hemos venido impulsando con el presidente de la República: la compra y entrega de maquinaria a los alcaldes del país, sin sectarismo, tomando en cuenta alcaldes de todos los partidos, porque al final ellos son los responsables del mantenimiento vial y de responder a la población”, manifestó Zambrano. Uno de los ejes centrales de la ley es la creación del Programa Especial de Adquisición y Asignación de Maquinaria y Equipo para las Alcaldías Municipales, mediante el cual se dotará a los gobiernos locales de equipo pesado como tractores de oruga, motoniveladoras, retroexcavadoras, vibrocompactadores, tanques de agua y volquetas, con el fin de fortalecer el mantenimiento de caminos urbanos, rurales y productivos en todo el país. La normativa establece que todas las alcaldías serán beneficiarias sin discriminación política, bajo convenios de uso, control, mantenimiento y rendición de cuentas, y que la maquinaria deberá contar con pólizas de seguro, planes de mantenimiento preventivo y correctivo, y mecanismos de custodia para proteger el patrimonio del Estado.

Intervención