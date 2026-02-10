Ministro de Turismo prioriza reparación de la CA-13 para antes de Semana Santa

En una de sus primeras acciones estratégicas, el nuevo ministro del Instituto Hondureño de Turismo (IHT), Andrés Ehrler, colocó la rehabilitación de la infraestructura vial del corredor turístico como eje central de su agenda para el litoral Atlántico.
La prioridad absoluta es la carretera CA-13, cuyo deterioro representa una barrera crítica para el flujo de visitantes hacia las ciudades de Tela, La Ceiba y Trujillo, en el departamento de Colón.
Ante el avanzado estado de daño en la principal arteria vial que conduce al turismo del norte, Andrés Ehrler anunció un plan de intervención inmediata para garantizar que los turistas puedan desplazarse de manera segura durante las vacaciones de Semana Santa.
"Sabemos de la necesidad de atender la carretera CA-13; hay un compromiso de un bacheo masivo y que pueda estar listo lo antes posible. El tema de infraestructura es vital y ojalá que no haya ninguna oposición de las bancadas en el Congreso Nacional, porque es importante que las personas puedan llegar a sus lugares con buenos accesos", enfatizó Andrés Ehrler.
Reunión con empresarios del litoral Atlántico
Para consolidar estas acciones, Andrés Ehrler sostuvo reuniones con miembros de la Cámara de Comercio e Industrias de Atlántida (CCIA), la Cámara Nacional de Turismo de Honduras, capítulo La Ceiba (Canaturh), y la Asociación Nacional de Industriales (ANDI).
Asimismo, se reunió con los diputados por Atlántida, Marco Midence y David Manaiza, ambos del Partido Nacional. Durante el encuentro se abordó no solo el bacheo urgente de la carretera CA-13, sino también el proyecto a largo plazo del Corredor Turístico (La Barca–El Progreso–Tela–La Ceiba), entre otras obras para la región.
Inversión y compromiso para 2026
Con un presupuesto asignado de 422.8 millones de lempiras para este año, el IHT busca que la infraestructura no sea un obstáculo para el turismo interno. Andrés Ehrler subrayó que el objetivo es generar confianza en los viajeros.
"Es un compromiso atender los sitios turísticos para que los turistas se puedan desplazar sin ningún riesgo y que eso sea como un aliciente para que tengan los deseos de regresar".