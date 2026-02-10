Ministro de Turismo prioriza reparación de la CA-13 para antes de Semana Santa

La Ceiba, Atlántida

En una de sus primeras acciones estratégicas, el nuevo ministro del Instituto Hondureño de Turismo (IHT), Andrés Ehrler, colocó la rehabilitación de la infraestructura vial del corredor turístico como eje central de su agenda para el litoral Atlántico.

La prioridad absoluta es la carretera CA-13, cuyo deterioro representa una barrera crítica para el flujo de visitantes hacia las ciudades de Tela, La Ceiba y Trujillo, en el departamento de Colón.

Ante el avanzado estado de daño en la principal arteria vial que conduce al turismo del norte, Andrés Ehrler anunció un plan de intervención inmediata para garantizar que los turistas puedan desplazarse de manera segura durante las vacaciones de Semana Santa.