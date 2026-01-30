Las cinco obras que el sector privado demanda al nuevo gobierno para el litoral

La Ceiba, Atlántida

La Cámara de Comercio e Industrias de Atlántida (CCIA) emitió un comunicado dirigido al gobierno del presidente Nasry Asfura, en el que solicita la ejecución de proyectos de infraestructura y servicios considerados vitales para el despegue económico del litoral atlántico. Los representantes del sector empresarial señalaron que estas obras no constituyen simples peticiones, sino necesidades urgentes para dinamizar la economía regional, fortalecer la competitividad y ampliar las oportunidades de desarrollo en una zona que, aseguran, ha sido postergada durante años.

El documento detalla una lista de proyectos prioritarios que abarcan conectividad terrestre, marítima y aérea, así como servicios básicos. Entre ellos destacan la ampliación a cuatro carriles del tramo La Barca–La Ceiba, sobre la carretera CA-13, y la reconstrucción del tramo entre La Ceiba y Trujillo, el cual se encuentra severamente deteriorado.

Asimismo, se solicita una intervención urgente y auxilio al muelle de Cabotaje de La Ceiba, considerado una pieza clave para el comercio marítimo del Caribe, así como el fortalecimiento del Aeropuerto Internacional Guillermo Anderson mediante la gestión de más vuelos directos hacia Estados Unidos. En el ámbito energético, los empresarios demandan la renovación de las líneas de transmisión eléctrica y una adecuada interconexión con la red nacional para evitar apagones recurrentes. Las peticiones concluyen con la construcción del hospital regional del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) en La Ceiba, con el objetivo de atender a miles de afiliados y sus familias.

Desarrollo regional

Los empresarios subrayaron que la ejecución de estas obras tendría un impacto positivo en otros departamentos como Colón, Gracias a Dios, Islas de la Bahía, Yoro y Olancho. “Estas obras son necesarias para facilitar el comercio, impulsar la industria y el turismo, y fortalecer puntos estratégicos como Puerto Castilla”, señala el comunicado.

Confianza en el nuevo gobierno

Con esta postura, el sector privado del litoral atlántico manifestó su confianza en el Ejecutivo, a la espera de que la administración de Asfura priorice la inversión pública en la región y la convierta en un polo de desarrollo productivo. Dennis Maradiaga, presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Atlántida, afirmó que “las expectativas con el gobierno de Nasry Asfura son grandes. Esperamos que den el ancho y haya respuesta a lo que el pueblo espera. Le brindamos respaldo al presidente, pero necesitamos que nos acompañe con los proyectos solicitados para desarrollar esta región”. Maradiaga lamentó que el litoral atlántico haya sido abandonado durante la administración anterior. “Tuvimos una lucha incesante en estos últimos cuatro años para que se construyera el corredor turístico, entre otros proyectos, y no obtuvimos una respuesta positiva”, señaló. Marco Midence, diputado por Atlántida del Partido Nacional, se comprometió a gestionar las obras solicitadas por el empresariado local. “Es importante una reparación inmediata de los baches en la carretera CA-13 y que se establezca una fecha para la apertura del tramo de cuatro carriles. Voy a estar presionando para que estos proyectos sean una realidad”, expresó.