¿Qué pasó con El Diablo? Detalles escalofriantes rodean la masacre en Sulaco

“Identificándome con el nombre de Esteban, soy El Diablo”. Con esa frase iniciaban algunos de los videos que el presunto cabecilla del Cártel de El Diablo, Esteban Ferrera, difundía en redes sociales y que lo hicieron conocido en varias comunidades del municipio de Sulaco, Yoro.
Ahora, tras la masacre registrada este viernes en una zona rural de ese municipio, las autoridades investigan si Esteban podría estar entre las víctimas, aunque hasta el momento no existe una confirmación oficial.
La Policía Nacional informó que cinco personas fueron encontradas sin vida en la aldea El Espino, en un camino que conduce hacia la montaña del Portillo del Naranjo, en la ruta hacia el sector conocido como Los Orcones.
El hallazgo fue realizado por varias personas que se dirigían a la montaña para realizar labores de trabajo en la zona. Tras el reporte, equipos policiales y de Medicina Forense llegaron al lugar para iniciar el levantamiento de los cuerpos y las investigaciones.
Según Eduardo Rivera Thomas, subcomisionado de la Policía Nacional, una de las hipótesis es que las víctimas habrían sido emboscadas por integrantes de otra estructura criminal mientras se desplazaban por rutas montañosas utilizadas para evadir la presencia policial.
Hasta ahora, las primeras víctimas de la masacre han sido identificadas por sus familiares como César Mauricio Banegas García y Luis Omar Aquino Rodríguez, este último supuestamente había llegado recientemente de Estados Unidos.
Asimismo, fuentes cercanas aseguraron que la mayoría de los ultimados serían originarios de aldeas del municipio de Yorito y, presuntamente, pertenecerían a una banda contraria al llamado Cártel de El Diablo.
Rivera Tómas agregó que no se puede confirmar por ahora si Ferrera está entre las víctimas, ya que los equipos forenses aún realizan el levantamiento e identificación de los cuerpos.
Tras conocerse la noticia de la masacre, usuarios en redes sociales comenzaron a señalar que la página donde Esteban solía publicar temibles videos aparece con un chongo negro, lo que algunos interpretan como una señal de luto por su líder.
Hasta ahora, no se ha confirmado oficialmente que la cuenta pertenezca al supuesto cabecilla, ni que el cambio de perfil esté relacionado con su posible muerte.
Horas antes de que se conociera la masacre, un video atribuido a Esteban circuló en redes sociales, en el que el hombre aseguraba que se encontraba bebiendo en una zona montañosa de San Antonio, Sulaco, porque, según su relato, ya no le vendían bebidas alcohólicas en otros lugares.
La autenticidad del video y la fecha en que fue grabado no han sido confirmadas por las autoridades.
El pasado 10 de marzo, el grupo que se identifica como Cártel del Diablo anunció en redes sociales la creación de un canal de WhatsApp, en el que invitaban a la población a enviar denuncias.
Mientras continúan las investigaciones, en Sulaco persisten el temor y la incertidumbre entre los habitantes, quienes siguen atentos a la confirmación oficial sobre la identidad de todas las víctimas y, especialmente, sobre el paradero del presunto líder criminal.