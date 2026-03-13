"La gente quiere esperanza", representante de PNUD sobre el futuro de Honduras

San Pedro Sula, Honduras.

Honduras se encuentra en un momento decisivo para avanzar hacia un desarrollo sostenible e inclusivo, afirmó este viernes el representante residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Alessandro Fracassetti, quien indicó que el país tiene ante sí una “ventana de oportunidad” para tomar decisiones estratégicas que impacten su futuro. En entrevista con Diario LA PRENSA, Fracassetti, quien asumió el cargo en agosto de 2025, compartió que en estos casi ocho meses de trabajo, ha encontrado en Honduras a una sociedad con expectativas de cambio. Tras recorrer distintas regiones del país y dialogar con diversos sectores, señaló que una de las percepciones más claras es el deseo de la población de contar con mayores oportunidades y esperanza para sus familias. Aspiración que a su juicio, debe convertirse en el motor de una visión de desarrollo que combine crecimiento económico, inclusión social y sostenibilidad ambiental. Con más de 30 años de experiencia en organismos internacionales, 22 de ellos en Naciones Unidas, Fracassetti ha trabajado en distintos contextos de desarrollo y reconstrucción institucional en Europa del Este, el Cáucaso y Medio Oriente. Antes de llegar a Honduras se desempeñó como representante del PNUD en Egipto, y previamente en países como Azerbaiyán, Bielorrusia, Bosnia y Herzegovina, Croacia y Macedonia, experiencias que le han permitido comprender los desafíos de desarrollo y las oportunidades de transformación en contextos complejos y diversos.

Apertura al diálogo

Fracassetti relató que, en estos meses, ha tenido la oportunidad de conversar con autoridades de gobierno, como el presidente Nasry Asfura, con quien se reunió con motivo de la visita de la subsecretaria general de la ONU y directora regional del PNUD para América Latina y el Caribe, Michelle Muschett. "Escuchamos con atención sus prioridades, que incluyen temas bien conocidos como la infraestructura, salud, educación, la digitalización, descentralización y la modernización del Estado. Estos son todos temas que el PNUD conoce bien, porque es una organización que tiene oficinas en 171 países en el mundo", expresó.

Acerca de sus primeras impresiones sobre la nueva administración, dijo que ha percibido mucha apertura para trabajar de manera conjunta en estas agendas. "El PNUD, cuenta con más de cuatro décadas de trabajo en Honduras, lo que le permite aportar asistencia técnica, intercambio de experiencias y acompañamiento en procesos que los gobiernos consideren prioritarios", manifestó. Las reuniones también han incluido al Congreso Nacional, donde se han abordado temas relacionados con la modernización y el fortalecimiento institucional. Entre los puntos de interés figura la digitalización y el posible acompañamiento técnico a iniciativas de reforma electoral, tomando como referencia recomendaciones formuladas por misiones internacionales de observación electoral. En materia de gobernanza, destacó que el reciente proceso electoral evidenció un debate político intenso, pero también la vigencia de espacios de participación y discusión pública. A su criterio, la democracia no se limita a los comicios, sino que requiere un esfuerzo permanente de las instituciones y la sociedad para fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y la confianza ciudadana. Entre los retos de desarrollo que ha logrado identificar en Honduras se encuentran la mejora en indicadores sociales como la salud y educación, el fortalecimiento de la infraestructura, el impulso al sector productivo y la reducción de desigualdades. A esto se suman problemáticas regionales como la migración y la seguridad, que influyen directamente en las oportunidades.

Fracassetti destacó que actualmente el PNUD tiene cerca de 35 proyectos en ejecución en el país, muchos vinculados con desarrollo social, la modernización institucional y protección ambiental. La agenda incluye además temas de seguridad ciudadana y equidad de género. El PNUD ha iniciado conversaciones con las nuevas autoridades de la Secretaría de Seguridad para apoyar planes de prevención de la violencia, mientras que en el área política ha impulsado acciones para prevenir la violencia contra las mujeres. En el ámbito económico y logístico, el PNUD también ha comenzado a explorar oportunidades de cooperación con la Empresa Nacional Portuaria (ENP). En una reciente reunión con su gerente, Yaudet Burbara, se abordaron temas relacionados con modernización, digitalización de procesos y mejora de la competitividad portuaria. Además planteó la posibilidad de avanzar hacia el concepto de “puertos verdes”, orientado a reducir el impacto ambiental de la actividad marítima mediante el uso de energías renovables y tecnologías más limpias en las operaciones logísticas.

Compromiso con el desarrollo de Honduras