El desarrollo como fuerza estabilizadora para la humanidad

Por: Alessandro Fracassetti, representante residente del PNUD en Honduras

Es fundamental que las personalidades líderes mundiales sigan encontrando plataformas que faciliten el debate y el intercambio de ideas. Ningún país, institución o sector puede resolver las crisis actuales por sí solo.

Bajo el lema “Mejor juntos: 80 años y más para la paz, el desarrollo y los derechos humanos” se celebró recientemente la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, donde el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) conmemoró 60 años de trabajo a favor de un desarrollo inclusivo para todas las personas.

Paralelamente se llevaron a cabo reuniones de alto nivel que abordaron algunos de los desafíos más urgentes para alcanzar el desarrollo sostenible e inclusivo. Se trataron temas fundamentales para la estabilidad mundial y el progreso humano, siendo asuntos donde debemos redoblar esfuerzos, tanto desde la cooperación internacional como desde la sociedad civil, el Gobierno y la ciudadanía en general.

Entre estas áreas se destacaron lo digital y la inteligencia artificial (IA), que ya están transformando vidas: combatiendo el cambio climático, mejorando la gobernanza y brindando servicios. Un estudio de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) y el PNUD muestra que la implementación de la IA puede contribuir al avance del 70% de las metas de desarrollo. Sin embargo, 2,600 millones de personas siguen sin conexión. La brecha digital y de IA podría rezagar a miles de millones, por lo que en Honduras debemos redoblar esfuerzos.

En materia de género, la evidencia demuestra que, cuando mujeres y hombres tienen el mismo acceso a oportunidades, las sociedades son más resilientes, las economías crecen más rápido y la pobreza se reduce de manera más efectiva.

Por otra parte, la mitad de la población mundial tiene 30 años o menos: la generación de jóvenes más grande y conectada de la historia. A través de un

compromiso significativo podemos aprovechar todo el potencial de la juventud como agentes de cambio para enfrentar los desafíos globales. Honduras es un país joven.

Sin embargo, el potencial de la juventud enfrenta amenazas como el cambio climático. En 2024, las temperaturas globales superaron los 1.5 °C por primera vez y, sin una acción ambiciosa, se alcanzarán nuevos extremos en los próximos cinco años, con impactos devastadores en todas las economías y sociedades. Honduras no está exenta de estos impactos; año tras año, el país recibe muestras tangibles de sus efectos, ya sea en forma de inundaciones o sequías.

En este contexto, las finanzas sostenibles se perfilan como un acelerador clave para impulsar el progreso, ya que promueven un desarrollo económico responsable con el medio ambiente, socialmente inclusivo y éticamente gobernado. Este enfoque no solo responde a los desafíos globales, sino que también ofrece una hoja de ruta para países como Honduras, que buscan avanzar hacia modelos de crecimiento más equitativos y resilientes.

Impulsar las finanzas sostenibles a largo plazo es fundamental, especialmente en un momento en que el apoyo de la cooperación internacional está disminuyendo y el enfoque se desplaza hacia transacciones y acuerdos a corto plazo.

Desde el PNUD estamos convencidos de que el desarrollo es la primera línea de defensa: el escudo que asegura la paz y protege el futuro. La prevención es más barata que el conflicto, más rápida que la reconstrucción y más sostenible que la gestión de crisis. Si queremos asegurar nuestro futuro debemos invertir en el desarrollo como primera línea de defensa, basada en democracias sólidas.

Para asegurar nuestro futuro necesitamos alianzas amplias, diálogo y consensos; instituciones internacionales con reglas comunes, mecanismos de cooperación y objetivos globales como la paz, el desarrollo sostenible, el comercio justo, la salud del planeta, entre otros.

El desarrollo sirve como fuerza estabilizadora para la humanidad, permitiéndonos construir sociedades más pacíficas, a medida que la vida

de las personas mejora a través del acceso a la educación, la atención médica y las oportunidades económicas, ganando dignidad y autodeterminación.

Por todo esto, en Honduras continuaremos con nuestro compromiso de trabajar en conjunto con los diferentes sectores para un desarrollo sostenible e inclusivo, a favor de la gobernanza eficaz, democracias sólidas, un planeta saludable, resiliencia ante la crisis, impulsados por la transformación digital y la inteligencia artificial, la igualdad de género y las finanzas sostenibles.

Creemos en el desarrollo como motor de transformación social.